Universidades de Florida podrían aumentar un 10% el costo de matrícula a estudiantes de otros estados desde otoño

El sistema universitario de Florida podría enfrentar un cambio significativo en los costos para los estudiantes de fuera del estado. La Junta de Gobernadores del sistema aprobó por unanimidad una norma que permite un aumento del 10% en el costo de matrícula para estos estudiantes, con la posibilidad de otro incremento el siguiente año escolar.

Según los responsables de la normal, este aumento es el primero en más de una década y responde a un ajuste necesario. Aunque la matrícula de los estudiantes residentes no se verá afectada, el ajuste para los estudiantes de otros estados, que representan aproximadamente el 12% de la matrícula estudiantil, podría cambiar la dinámica financiera de las universidades Florida, que actualmente se encuentran entre las más accesibles de Estados Unidos.

El impacto de la nueva norma en las universidades de Florida

La norma recientemente propone un aumento de hasta un 10% en la matrícula de los estudiantes de fuera del estado, con un posible incremento adicional en el otoño de 2026. Esta medida, que deberá ser ratificada por las juntas directivas de cada universidad, responde a la necesidad de ajustar los costos de los programas académicos, los cuales no se habían tocado desde 2012.

En ese entonces, las 12 universidades del estado no implementaron ningún aumento, dejando el costo de matrícula de estos estudiantes entre los más bajos del país, con una media de US$21.690.

El promedio nacional en costos de matrícula para estudiantes de otros estados en universidades públicas es de aproximadamente US$30.140, lo que representa una diferencia del 28%. Esto explica, en parte, la alta demanda de las universidades públicas de Florida, que albergan a más de 33.000 estudiantes de pregrado no residentes.

Los detalles de la propuesta y sus implicaciones económicas

Alan Levine, miembro de la Junta de Gobernadores y proponente de la medida, explicó que este aumento podría generar entre US$24 y US$72 millones adicionales en ingresos para las universidades públicas de Florida. Aunque el aumento inicial podría ser de un 10%, se espera que algunos administradores busquen minimizar el impacto económico en los estudiantes actuales.

Levine subrayó que se deben mantener las proporciones actuales de estudiantes residentes y no residentes, para evitar que los estudiantes de Florida pierdan plazas frente a solicitantes de otros estados dispuestos a pagar más por su educación.

El aumento de matrícula propuesto varía entre universidades. Por ejemplo, la Universidad del Sur de Florida tiene la tarifa más baja por hora de crédito, mientras que la Universidad de Florida cobra significativamente más. Con un costo promedio de US$491.90 por hora de crédito, los aumentos impactarían directamente a aquellos que no residen en el estado.

Discrepancias y debates dentro del sistema universitario

A pesar del apoyo general a la propuesta, Eric Silagy, miembro de la Junta de Gobernadores, argumenta que el aumento no debe aplicarse a universidades como New College of Florida, que no cumplen con los requisitos de compensación de costos establecidos por la ley estatal. Silagy también criticó el alto subsidio estatal para estudiantes no residentes en ciertas instituciones, lo que podría llevar a un desajuste entre los estudiantes de Florida y los de fuera del estado.

Richard Corcoran, presidente de New College de Florida, respondió fuertemente a las críticas, defendiendo el valor de la institución y su proceso de transformación bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis. Corcoran señaló que el enfoque de New College era único dentro del sistema universitario de Florida y que las comparaciones con otras universidades del estado no eran justas.

