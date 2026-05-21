Japón lanza por primera vez anguilas criadas en laboratorio para proteger las poblaciones silvestres y revolucionar la pesca sostenible

Japón lanza anguilas criadas en laboratorio, marcando un hito en la pesca sostenible y buscando frenar el colapso de las poblaciones silvestres de este emblemático alimento. | Foto: KCH

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Japón acaba de marcar un antes y un después en la industria pesquera mundial tras lanzar por primera vez anguilas criadas íntegramente en laboratorio, una innovación que busca frenar el colapso de las poblaciones silvestres y abrir el camino hacia una pesca más sostenible. Después de más de una década de investigaciones conjuntas, la nación asiática logró llevar esta tecnología desde los laboratorios hasta el mercado comercial.

La iniciativa surge en un momento crítico para esta especie, amenazada por la sobrepesca, la contaminación de ríos y la destrucción de humedales. Con este avance, el país del sol naciente pretende reducir la presión sobre los ecosistemas acuáticos sin renunciar a uno de los alimentos más emblemáticos de su gastronomía, el tradicional 'unagi', muy consumido en platos típicos como el kabayaki.

Anguilas de laboratorio: el avance científico que podría transformar la pesca sostenible

Los primeros éxitos en la reproducción artificial de anguilas se alcanzaron en 2010, cuando científicos japoneses consiguieron criar ejemplares desde huevos en ambientes completamente controlados. Sin embargo, durante años el principal obstáculo fue el elevado costo de producción, ya que cada cría llegó a valer más de un millón de yenes en las primeras etapas del proyecto.

Gracias a nuevas mejoras tecnológicas, el precio se redujo drásticamente hasta situarse en unos 1.800 yenes por ejemplar joven. Aunque todavía supera el valor de las anguilas capturadas en estado salvaje, el sector considera que ya existen condiciones suficientes para iniciar una comercialización gradual y evaluar la aceptación del público frente a esta nueva alternativa sostenible.

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Un símbolo de la gastronomía japonesa que busca sobrevivir a la crisis ambiental

La anguila ocupa un lugar histórico dentro de la cultura culinaria japonesa. El plato kabayaki, preparado con pescado asado y cubierto con salsa dulce espesa, es uno de los más populares del país. La empresa Yamada Suisan, encargada de la venta de las nuevas anguilas cultivadas, calificó el lanzamiento como un 'estreno mundial' y un paso decisivo hacia el futuro de la acuicultura sostenible.

Actualmente, dos piezas preparadas al estilo kabayaki tienen un precio cercano a los 9.000 yenes, similar al de productos gourmet de alta gama. El objetivo no es reemplazar de inmediato toda la pesca tradicional, sino comenzar a construir una industria capaz de satisfacer la demanda gastronómica sin seguir agotando las poblaciones naturales.