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Ciencia

Estudio arqueológico revela la razón de por qué los humanos empezaron a construir casas de formas cuadrada

Los investigadores descubrieron una gran variabilidad e ingenio en las primeras formas arquitectónicas de una antigua cultura.

Las edificaciones cuadradas o rectangulares optimizan más el espacio. Foto: Ruinas de Pisac/ Trexeperience
Las edificaciones cuadradas o rectangulares optimizan más el espacio. Foto: Ruinas de Pisac/ Trexeperience

La Universidad Hebrea de Jerusalén estudió la construcción de viviendas rectangulares surgida en el Neolítico, una era de grandes cambios sociales y avances de la humanidad. La investigación, que analiza estructuras de entre 15.000 y 8.500 años de antigüedad, proporciona información clave sobre la evolución arquitectónica y su influencia en la organización de las primeras comunidades sedentarias.

El cambio de las tradicionales casas redondas a las modernas de forma cuadrada no fue un proceso inmediato. Los arqueólogos han identificado que la arquitectura en el antiguo Levante mediterráneo, una región habitada por la cultura natufiense en el medio oriente, mostró una variedad considerable de modelos.

Fotografía aérea de las estructuras del yacimiento natufiense que muestra la variedad de formas. Foto: Naftali Hilge

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¿Por qué se dejaron de usar las viviendas circulares?

La transición ocurrió de manera gradual. A través del estudio de 118 edificaciones antiguas, los expertos notaron una clara diversidad en los diseños. Las primeras moradas de los natufios, que habitaron la región entre el 10.800 y el 8.300 a.C., eran en su mayoría de planta redonda, hechas con caña y barro. Sin embargo, en los períodos posteriores del Neolítico, especialmente durante el periodo precerámico, comenzaron a surgir estructuras con ángulos rectos.

Las herramientas disponibles en ese entonces, como las escuadras triangulares y en forma de T, facilitaron el diseño y la construcción con formas más definidas y rectilíneas, que ofrecían más ventajas a medida que se asentaban más sociedades agrícolas.

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Mejor organización de espacios

Durante el Neolítico, las comunidades se volvían cada vez más sedentarias, lo que les permitió desarrollar nuevas técnicas y adaptar sus viviendas a un estilo de vida más estable. Una de las principales razones que se han propuesto es la mayor eficiencia en el uso del área. Las formas rectangulares permiten agrupar habitaciones de forma más ordenada, lo que optimiza la superficie disponible y facilita la construcción.

Otro aspecto importante es la estabilidad estructural. Las casas con esquinas ofrecían una mayor resistencia frente a factores externos, como el viento o los movimientos sísmicos, debido a la solidez de las paredes verticales y los pisos planos. Además, favorecían la distribución de las cargas, lo que resultaba en más seguridad.

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