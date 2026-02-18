HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Ciencia

Dormían en una cueva durante 5.000 años: científicos descubren bacterias congeladas que son resistentes a los antibióticos modernos

El estudio científico de este microorganismo aporta nuevas perspectivas en el desarrollo de antibióticos frente a las infecciones difíciles en la Tierra.

El microorganismo, encontrado a 16,5 metros de profundidad en la cueva de Scarisoara, podría ofrecer nuevas perspectivas para desarrollar antibióticos.
Un nuevo estudio publicado en la revista científica Frontiers in Microbiology revela el hallazgo de una bacteria que permaneció atrapada bajo el hielo durante más de 5.000 años en una cueva de Rumania y que hoy muestra resistencia a antibióticos modernos. El microorganismo, denominado Psychrobacter SC65A.3, fue descubierto en el glaciar subterráneo de la cueva de Scarisoara y analizado para comprender la evolución de su resistencia en entornos extremos.

El hallazgo sorprendió a la academia no solo por la antigüedad del ente, sino por su capacidad de sobrevivir y adaptarse durante milenios. Además de resistir varios tratamientos antimicrobianos actuales, el organismo también demostró la capacidad de inhibir el crecimiento de patógenos peligrosos, lo que abre nuevas perspectivas en la búsqueda de medicamentos frente a infecciones cada vez más difíciles de tratar.

Este hallazgo abre nuevas perspectivas en la lucha contra infecciones difíciles de tratar. Foto: Visit Rumania

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

lr.pe

Un microorganismo milenario resistente a fármacos modernos

El bacilo fue extraído de un núcleo de hielo a 16,5 metros de profundidad en un entorno congelado que ha permanecido estable durante miles de años. El análisis genético confirmó que pertenece al género Psychrobacter, conocido por sobrevivir en condiciones extremas como glaciares, permafrost y océanos profundos. Sin embargo, esta cepa mostró diferencias genéticas significativas respecto a sus parientes, lo que sugiere una evolución aislada durante milenios.

Las pruebas revelaron que es resistente a una decena de medicamentos pertenecientes a distintas clases, incluidos algunos de amplio uso clínico. Los expertos explican que esta resistencia no se debe al contacto con medicamentos modernos, sino a mecanismos evolutivos desarrollados mucho antes de su invención. Durante millones de años, estos seres han competido entre sí mediante compuestos antimicrobianos naturales, lo que impulsó la aparición de genes capaces de neutralizar estas amenazas químicas.

PUEDES VER: ¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

lr.pe

Potencial clave en la lucha contra bacterias peligrosas

Además de su resistencia, la Psychrobacter SC65A.3 demostró una notable capacidad para inhibir el crecimiento de otros microorganismos peligrosos en condiciones de laboratorio. Entre ellos se encuentran los patógenos responsables de infecciones hospitalarias graves, como especies del grupo ESKAPE, consideradas por la Organización Mundial de la Salud entre las mayores amenazas para la salud pública debido a su resistencia a los tratamientos disponibles.

Este comportamiento sugiere que el ser microscópico podría producir compuestos antibióticos naturales aún desconocidos. Los especialistas consideran que estos compuestos podrían convertirse en la base de nuevos medicamentos, en un contexto en el que la resistencia antimicrobiana es uno de los mayores desafíos médicos globales. Comprender cómo estos agentes celulares desarrollaron sus defensas y su capacidad de ataque podría ayudar a diseñar terapias más eficaces contra infecciones que actualmente resultan difíciles de tratar.

