Una proteína tiene el potencial para proteger los dientes cuando falla la producción de saliva. Foto: IStock

Un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo (USP) ha desarrollado como enjuague bucal una saliva artificial experimental elaborada a partir de una proteína extraída de la caña de azúcar que podría convertirse en una herramienta clave para proteger los dientes frente a caries severas, especialmente en pacientes con cáncer que han perdido la producción natural de saliva.

El compuesto, conocido como CANECPI-5, fue probado en laboratorio y mostró capacidad para formar una barrera protectora sobre el esmalte dental, reduciendo el daño causado por los ácidos y la actividad de bacterias responsables de la caries. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Journal of Dentistry.

Un problema grave para pacientes con cáncer

Muchas personas sometidas a radioterapia en cabeza y cuello sufren daños en las glándulas salivales. Como consecuencia, disminuye drásticamente la producción de saliva, lo que favorece la proliferación de bacterias, la aparición de infecciones y el deterioro acelerado de los dientes.

“La saliva cumple un papel esencial en la protección de la cavidad oral. Sin ella, el riesgo de caries graves aumenta de forma considerable”, explican los autores del estudio.

Ante este problema, el equipo de la Facultad de Odontología de Bauru (USP) decidió desarrollar una alternativa capaz de imitar algunas de las funciones protectoras de la saliva natural.

¿Cómo actúa la proteína de la caña de azúcar?

Los investigadores descubrieron que el CANECPI-5 tiene la característica de adherirse fácilmente al esmalte dental. Al hacerlo, forma una película microscópica que actúa como un “escudo” contra los ácidos presentes en alimentos, bebidas y también aquellos que pueden provenir del estómago. Esta protección ayuda a evitar la desmineralización del diente, uno de los principales procesos que conduce a la caries.

En las pruebas de laboratorio, los científicos aplicaron la saliva artificial sobre fragmentos de dientes animales durante un minuto al día. Los resultados mostraron una reducción significativa del daño al esmalte, especialmente cuando la fórmula se utilizó junto con flúor y xilitol, dos compuestos conocidos por su efecto anticaries.

Resultados prometedores, pero aún en fase experimental

El estudio deja claro que se trata de una solución todavía experimental. Aun así, los autores subrayan que los hallazgos son especialmente relevantes porque actualmente no existe un producto específico diseñado para prevenir las caries severas que suelen aparecer después de la radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Además del enjuague bucal, el equipo ya ha probado la proteína CANECPI-5 en otros formatos, como gel dental y película orodispersable —una lámina que se coloca sobre la lengua y se disuelve lentamente—. En todos los casos, los investigadores observaron un comportamiento positivo del compuesto y resultados consistentes en laboratorio.

Los investigadores ya han registrado una patente sobre la proteína CANECPI-5 y señalan que el siguiente paso será trabajar con empresas para escalar su producción y evaluar su posible aplicación clínica.