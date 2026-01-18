HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Ciencia

Científicos brasileños crean una saliva artificial de caña de azúcar que protege los dientes de las caries graves

Aun en fase experimental, esta saliva podría ser clave para combatir caries. Los científicos buscan escalar su producción y evaluar su uso clínico.

Una proteína tiene el potencial para proteger los dientes cuando falla la producción de saliva. Foto: IStock
Una proteína tiene el potencial para proteger los dientes cuando falla la producción de saliva. Foto: IStock

Un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo (USP) ha desarrollado como enjuague bucal una saliva artificial experimental elaborada a partir de una proteína extraída de la caña de azúcar que podría convertirse en una herramienta clave para proteger los dientes frente a caries severas, especialmente en pacientes con cáncer que han perdido la producción natural de saliva.

El compuesto, conocido como CANECPI-5, fue probado en laboratorio y mostró capacidad para formar una barrera protectora sobre el esmalte dental, reduciendo el daño causado por los ácidos y la actividad de bacterias responsables de la caries. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Journal of Dentistry.

Un problema grave para pacientes con cáncer

Muchas personas sometidas a radioterapia en cabeza y cuello sufren daños en las glándulas salivales. Como consecuencia, disminuye drásticamente la producción de saliva, lo que favorece la proliferación de bacterias, la aparición de infecciones y el deterioro acelerado de los dientes.

“La saliva cumple un papel esencial en la protección de la cavidad oral. Sin ella, el riesgo de caries graves aumenta de forma considerable”, explican los autores del estudio.

Ante este problema, el equipo de la Facultad de Odontología de Bauru (USP) decidió desarrollar una alternativa capaz de imitar algunas de las funciones protectoras de la saliva natural.

¿Cómo actúa la proteína de la caña de azúcar?

Los investigadores descubrieron que el CANECPI-5 tiene la característica de adherirse fácilmente al esmalte dental. Al hacerlo, forma una película microscópica que actúa como un “escudo” contra los ácidos presentes en alimentos, bebidas y también aquellos que pueden provenir del estómago. Esta protección ayuda a evitar la desmineralización del diente, uno de los principales procesos que conduce a la caries.

En las pruebas de laboratorio, los científicos aplicaron la saliva artificial sobre fragmentos de dientes animales durante un minuto al día. Los resultados mostraron una reducción significativa del daño al esmalte, especialmente cuando la fórmula se utilizó junto con flúor y xilitol, dos compuestos conocidos por su efecto anticaries.

Resultados prometedores, pero aún en fase experimental

El estudio deja claro que se trata de una solución todavía experimental. Aun así, los autores subrayan que los hallazgos son especialmente relevantes porque actualmente no existe un producto específico diseñado para prevenir las caries severas que suelen aparecer después de la radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Además del enjuague bucal, el equipo ya ha probado la proteína CANECPI-5 en otros formatos, como gel dental y película orodispersable —una lámina que se coloca sobre la lengua y se disuelve lentamente—. En todos los casos, los investigadores observaron un comportamiento positivo del compuesto y resultados consistentes en laboratorio.

Los investigadores ya han registrado una patente sobre la proteína CANECPI-5 y señalan que el siguiente paso será trabajar con empresas para escalar su producción y evaluar su posible aplicación clínica.

Notas relacionadas
Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

LEER MÁS
Una nueva vacuna experimental muestra su alta eficacia en la prevención del cáncer de colón

Una nueva vacuna experimental muestra su alta eficacia en la prevención del cáncer de colón

LEER MÁS
Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano

Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

LEER MÁS
La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

LEER MÁS
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Ciencia

¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

Geólogos descubren la mayor reserva de litio de la Tierra que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2 años

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025