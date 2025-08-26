Un arañazo en el teflón puede desprender más de 9.000 micropartículas de plástico. Foto: IStock

Las sartenes antiadherentes, muy usadas en el hogar para evitar que se peguen los alimentos, liberarían hasta 9.000 partículas de microplástico con un simple arañazo. El teflón que recubre estos utensilios está compuesto por químicos nocivos que afectarían a la salud humana y al medio ambiente.

En el estudio realizado por las universidades de Newcastle y Flinders se analizó la degradación de estos utensilios. Los hallazgos muestran que una sartén dañada puede desprender hasta 2,3 millones de microplásticos y nanoplásticos durante su periodo de uso.

El teflón desgastado ocasionaría diversos problemas de salud. Foto: IStock

Los riesgos de las sartenes antiadherentes

El teflón es un material ampliamente utilizado en utensilios de cocina debido a su capacidad antiadherente. Sin embargo, su uso no está libre de riesgos. El desgaste del recubrimiento puede hacer que fragmentos diminutos se mezclen con los alimentos, aumentando la exposición a sustancias químicas dañinas.

Las sartenes recubiertas con este material contienen compuestos conocidos como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), que han sido relacionadas con problemas hormonales, hepáticos y potenciales efectos cancerígenos. Según el estudio, estas micropartículas pueden acumularse en el organismo y persistir en el ambiente por décadas, razón por la cual los PFAS han sido catalogados como químicos perpetuos.

¿Qué son los PFAS y por qué están en los sartenes?

Los PFAS son compuestos químicos sintéticos utilizados en diversas industrias por su resistencia al agua, la grasa y el calor. Aunque se encuentran en textiles, envases de alimentos y productos de limpieza, su uso en utensilios de cocina genera especial preocupación.

Antes de 2013, muchas sartenes de teflón contenían PFOA (ácido perfluorooctanoico), un compuesto eliminado del mercado tras descubrirse su relación con cáncer de riñón y testículos. No obstante, los nuevos PFAS aún están bajo estudio, y algunos han mostrado efectos adversos similares.

¿Cómo evitar la contaminación de los alimentos por teflón?

Reducir la exposición a los microplásticos en sartenes y evitar el contacto con PFAS en la cocina es clave para la salud. Algunas recomendaciones incluyen:

Elegir materiales alternativos: Optar por sartenes ecológicas, como las de hierro fundido, acero inoxidable o cerámica.

Optar por sartenes ecológicas, como las de hierro fundido, acero inoxidable o cerámica. Evitar utensilios metálicos: Usar cucharas y espátulas de silicona o madera para prevenir arañazos en el revestimiento.

Usar cucharas y espátulas de silicona o madera para prevenir arañazos en el revestimiento. No sobrecalentar los sartenes antiadherentes: Temperaturas extremas pueden degradar el teflón y aumentar la liberación de partículas.

Temperaturas extremas pueden degradar el teflón y aumentar la liberación de partículas. Sustituir los sartenes dañados: Un recubrimiento desgastado o con grietas debe reemplazarse para evitar la contaminación de los alimentos.

El impacto del teflón en la salud sigue siendo un tema de investigación. Mientras se estudian sus efectos a largo plazo, reducir su uso en la cocina y optar por utensilios más seguros son pasos clave hacia una cocina libre de microplásticos.