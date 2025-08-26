HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Ciencia

Las sartenes de teflón antiadherentes liberan miles de microplásticos en cada arañazo, revela un estudio

La degradación de estos utensilios contaminan los alimentos con sustancias químicas. Los microplásticos desprendidos tendrían efectos sobre la salud y el medioambiente.


Un arañazo en el teflón puede desprender más de 9.000 micropartículas de plástico. Foto: IStock
Un arañazo en el teflón puede desprender más de 9.000 micropartículas de plástico. Foto: IStock

Las sartenes antiadherentes, muy usadas en el hogar para evitar que se peguen los alimentos, liberarían hasta 9.000 partículas de microplástico con un simple arañazo. El teflón que recubre estos utensilios está compuesto por químicos nocivos que afectarían a la salud humana y al medio ambiente.

En el estudio realizado por las universidades de Newcastle y Flinders se analizó la degradación de estos utensilios. Los hallazgos muestran que una sartén dañada puede desprender hasta 2,3 millones de microplásticos y nanoplásticos durante su periodo de uso.

El teflón desgastado ocasionaría diversos problemas de salud. Foto: IStock

El teflón desgastado ocasionaría diversos problemas de salud. Foto: IStock

Los riesgos de las sartenes antiadherentes

El teflón es un material ampliamente utilizado en utensilios de cocina debido a su capacidad antiadherente. Sin embargo, su uso no está libre de riesgos. El desgaste del recubrimiento puede hacer que fragmentos diminutos se mezclen con los alimentos, aumentando la exposición a sustancias químicas dañinas.

Incluso una pequeña grieta en el revestimiento antiadherente puede desprender miles de partículas potencialmente nocivas. Foto: IStock

Incluso una pequeña grieta en el revestimiento antiadherente puede desprender miles de partículas potencialmente nocivas. Foto: IStock

Las sartenes recubiertas con este material contienen compuestos conocidos como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), que han sido relacionadas con problemas hormonales, hepáticos y potenciales efectos cancerígenos. Según el estudio, estas micropartículas pueden acumularse en el organismo y persistir en el ambiente por décadas, razón por la cual los PFAS han sido catalogados como químicos perpetuos.

¿Qué son los PFAS y por qué están en los sartenes?

Los PFAS son compuestos químicos sintéticos utilizados en diversas industrias por su resistencia al agua, la grasa y el calor. Aunque se encuentran en textiles, envases de alimentos y productos de limpieza, su uso en utensilios de cocina genera especial preocupación.

Antes de 2013, muchas sartenes de teflón contenían PFOA (ácido perfluorooctanoico), un compuesto eliminado del mercado tras descubrirse su relación con cáncer de riñón y testículos. No obstante, los nuevos PFAS aún están bajo estudio, y algunos han mostrado efectos adversos similares.

¿Cómo evitar la contaminación de los alimentos por teflón?

Reducir la exposición a los microplásticos en sartenes y evitar el contacto con PFAS en la cocina es clave para la salud. Algunas recomendaciones incluyen:

  • Elegir materiales alternativos: Optar por sartenes ecológicas, como las de hierro fundido, acero inoxidable o cerámica.
  • Evitar utensilios metálicos: Usar cucharas y espátulas de silicona o madera para prevenir arañazos en el revestimiento.
  • No sobrecalentar los sartenes antiadherentes: Temperaturas extremas pueden degradar el teflón y aumentar la liberación de partículas.
  • Sustituir los sartenes dañados: Un recubrimiento desgastado o con grietas debe reemplazarse para evitar la contaminación de los alimentos.

El impacto del teflón en la salud sigue siendo un tema de investigación. Mientras se estudian sus efectos a largo plazo, reducir su uso en la cocina y optar por utensilios más seguros son pasos clave hacia una cocina libre de microplásticos.

Notas relacionadas
Ley de Plástico: Falta fiscalización contra el tecnopor y sorbetes en mercados

Ley de Plástico: Falta fiscalización contra el tecnopor y sorbetes en mercados

LEER MÁS
¿Adiós a las tablas de picar? Estudio advierte que puede contaminar la comida con microplásticos

¿Adiós a las tablas de picar? Estudio advierte que puede contaminar la comida con microplásticos

LEER MÁS
La sal, arroz y pescados son unos de los alimentos que más microplásticos contienen, según estudio

La sal, arroz y pescados son unos de los alimentos que más microplásticos contienen, según estudio

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos chinos hacen historia con el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano en estado de muerte cerebral

Científicos chinos hacen historia con el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano en estado de muerte cerebral

LEER MÁS
Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

LEER MÁS
A 18 meses del implante cerebral de Elon Musk, el paciente pionero de Neuralink revela cómo cambió su vida

A 18 meses del implante cerebral de Elon Musk, el paciente pionero de Neuralink revela cómo cambió su vida

LEER MÁS
Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

LEER MÁS
Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

LEER MÁS
La increíble historia de Ann Hodges, la primera persona conocida en ser golpeada por un meteorito

La increíble historia de Ann Hodges, la primera persona conocida en ser golpeada por un meteorito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Ciencia

Científicos chinos hacen historia con el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano en estado de muerte cerebral

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

La increíble historia de Ann Hodges, la primera persona conocida en ser golpeada por un meteorito

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota