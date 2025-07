Dormir a una temperatura inadecuada puede afectar la calidad del sueño y perjudicar al organismo humano. Susanna Soberg, científica de Dinamarca, abordó esta relación entre el entorno térmico y el descanso en una entrevista en el pódcast del Dr. Rangan Cahtterjee, 'Feel Better, Live More'. Su estudio sostiene que dormir en habitaciones con temperaturas más frías no solo optimiza el descanso físico y mental, sino que contribuye a activar mecanismos internos clave para el metabolismo y la regulación de la temperatura corporal.

Soberg destaca la importancia de la grasa parda, un tipo de tejido que se activa con el frío y permite quemar calorías. A diferencia de la grasa blanca, que se acumula y perjudica la salud, la grasa parda funciona como una herramienta fisiológica que ayuda a mantener la temperatura corporal estable. Según la investigadora, el cuerpo humano responde al ambiente térmico para facilitar el sueño y mantener el equilibrio metabólico.

Dormir a 19 grados: el punto óptimo para el descanso y la salud metabólica

Susanna Soberg lideró una investigación centrada en observar cómo la exposición al frío influye en la grasa parda. Los resultados demostraron que, al dormir durante un mes en habitaciones a 19 °C, los participantes aumentaron sus niveles de grasa “buena” y mejoraron su sensibilidad de la insulina. Esta combinación de efectos genera un impacto positivo en el metabolismo activo, lo cual reduce el riesgo de desarrollar obesidad o diabetes tipo II.

La especialista remarcó que la grasa parda utiliza azúcar y flujo sanguíneo para generar calor, siendo esencial para mantener una temperatura corporal adecuada. En contraposición, temperaturas más altas o más bajas, por encima de los 24 °C o por debajo de los 12 °C, obligan al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para autorregularse, lo que repercute negativamente en el sueño y, por consiguiente, en el estado general de salud.

El frío: un aliado del sistema inmunitario y el bienestar general

La calidad del sueño se relaciona directamente con funciones inmunológicas. Durante el descanso, el cuerpo humano fortalece su capacidad para combatir toxinas y gérmenes. Dormir en un ambiente con la temperatura adecuada favorece este proceso, ya que permite alcanzar fases de descanso profundo, necesarias para una buena recuperación física y mental.

Soberg advierte que un déficit de descanso puede provocar consecuencias graves, como enfermedades cardiovasculares, estrés crónico, alteraciones en la memoria e incluso trastornos metabólicos. En este contexto, dormir en habitaciones frescas ayuda a evitar el insomnio, lo cual reduce la presencia de hormonas del estrés en sangre y protege la salud del corazón. Estas condiciones también mejoran la capacidad de alerta y potencian la creatividad durante el día.

La relación entre el sueño, las hormonas y las funciones cognitivas

El descanso adecuado está vinculado a la producción de melatonina y serotonina, hormonas que mejoran el estado de ánimo y disminuyen la ansiedad. En particular, la fase REM del sueño cumple un rol clave en la consolidación de memorias de largo plazo, ya que durante este periodo el hipocampo transforma los recuerdos inmediatos en información duradera.

La científica también subrayó que incluso cuando una persona duerme menos tiempo, el sueño más profundo y reparador que se alcanza en una habitación fría tiene efectos más positivos que dormir durante muchas horas en un entorno caluroso. Esto se debe a que la activación de los mecanismos internos del cuerpo humano ocurre con mayor eficiencia cuando la temperatura del entorno está entre los 15 y 19 grados, el rango que diferentes investigaciones han identificado como óptimo para dormir.