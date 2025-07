Cuando los hijos entran a la adolescencia, es común que existan ciertas actitudes confrontacionales con los padres. Tradicionalmente, se cree que es algo relacionado con los cambios hormonales, que los hacen más sensibles e irritables. Sin embargo, el origen de estos comportamientos podrían estar ligados a la crianza dada por los propios papás.

Para la psicóloga clínica, la Dra. Alondra Alcántara, se trataría de una relación directa: “No es que los hijos sean los problemáticos, los papás los han influenciado", comenta en una entrevista para La República. Además, añade que se trata de una especie de reflejo en actitudes que el adolescente habría aprendido del propio padre.

PUEDES VER: INEI alerta que 3 de cada 10 mujeres adultas en Perú sigue dependiendo económicamente de su pareja

¿De dónde viene esta actitud confrontacional en los adolescentes?

La psicóloga, que es experta en terapia familiar, revela que se trata de un aprendizaje por imitación, que se vuelve cuestionamiento cuando pasan de la niñez a la adolescencia. Cuando se exige, por ejemplo, levantarse temprano y uno como padre no lo cumple, entonces no hay ejemplo que el hijo asimile y repita, y en lugar de eso se "revela" y empieza con una actitud desafiante. "Entonces, por eso, uno, cuando va creciendo, va aprendiendo mediante la vista y empieza a decir: ¿por qué tú me dices que esto está mal si tú lo hacías?", comenta la Dra. Alcántara.

Esta actitud se toma como una respuesta desafiante, que puede iniciar un conflicto entre padre e hijo, quienes no suelen ver que es un consejo brindado por un adulto con mayor experiencia. De aquí, también se desarrolla el carácter, "Entonces, ahí se va formando la personalidad y ahí va viendo, el propio padre, cuando ya se enfrenta a su propio reflejo en el adolescente. Se da cuenta de cómo ha ido transcurriendo las experiencias y el aprendizaje que, entre comillas, pensaba que le estaba dando a su hijo, cuando en realidad no estaba criándolo bien", sentencia la Dra. Alcántara.

Los adolescentes suelen juntarse con jóvenes afines a sus ideales, lo que, en caso de no educar con el ejemplo, solo alejaría a los hijos de sus padres. Foto: Compartir en Familia

¿Qué consecuencias trae esta actitud reflejo en los adolescentes?

Esto genera un alejamiento en la relación entre los padres e hijos, lo que hace perder la confianza de los menores hacia sus mayores. Por ello, buscan la 'aceptación' que no encuentran en casa, en personas de su edad. Sin embargo, también se trataría de un proceso más relacionado con la admiración e imitación, según la Dra. Alcántara: "(El adolescente) Busca ideales, busca personas que la hagan sentir a bien, para imitar igual. Se va a juntar con adolescentes que piensen igual que yo, que le digan sí, vamos a hacer eso. Entonces ellos dicen: tú sí me entiendes".

En cuanto a la admiración, esta genera por las relaciones de los adolescentes con personas mayores y hasta con amigos de su misma edad, que han conseguido cosas que ellos no. Entonces, ya no buscan a los padres por consejos o por seguridad. "Si las formas de aprendizaje en la casa donde debería haber aprendido: le dicen que esto no es así, pero se comportan exactamente igual, entonces se van para la calle. Buscan ideales para que los hagan sentir bien", finaliza la Dra. Alcántara.