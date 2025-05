Científicos advierten que un terremoto podría ocasionar un megatsunami con olas de hasta 300 metros en Estados Unidos

Investigadores de Virginia Tech en su estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, han identificado un escenario alarmante. Un megatsunami con olas de hasta 300 metros podría originarse en la zona de subducción de Cascadia, una falla sísmica que se extiende desde la isla de Vancouver y termina en el norte de California. Este fenómeno, originado por un terremoto de magnitud superior a 9.0, podría destruir la costa oeste de EE. UU. en cuestión de minutos.

Entre los estados que podrían ser gravemente afectados están Washington, Oregón y el norte de California, con más de 70.000 kilómetros cuadrados en riesgo directo. El equipo de investigación también indica que este fenómeno no es teórico y que estudios evidencian que al menos 19 eventos similares ocurrieron en los últimos 10.000 años. El más reciente fue en 1700 y generó olas que alcanzaron incluso las costas de Japón.

Un fenómeno que amenaza a EE.UU.

Es importante comprender la mecánica tectónica de la zona de subducción ante esta advertencia. Las placas tectónicas no se deslizan de forma continua, sino que permanecen trabadas durante siglos, acumulando una enorme cantidad de energía que, al liberarse de imprevisto desencadena terremotos de magnitud colosal. Esta energía no solo provoca terremotos devastadores, sino también megatsunamis capaces de arrasar ciudades enteras, con olas mucho mayores a las habituales, alcanzando alturas de entre 10 y 20 metros, e incluso más.

Para anticipar las consecuencias, los investigadores emplean inteligencia artificial en la simulación de diversos escenarios. Uno de ellos señala que ciudades costeras como Seattle y Portland podrían quedar completamente devastadas en menos de 15 minutos tras el sismo inicial.

Antecedentes y refuerzos ante un megatsunami

Las capas de sedimentos analizadas por el equipo de investigación liderada por la científica geológica Tina Dura, revela que al menos 19 eventos han ocurrido en los últimos 10.000 años. El más reciente fue en 1700 y las olas llegaron hasta las costas de Japón.

Es por ello, que ante está amenaza y lo que desencadenaría este suceso en EE.UU. han motivado a que diversas agencias gubernamentales y organizaciones científicas, desarrollen refuerzos de alerta temprana. Entre ellas, simulacros de evacuación, reforzamiento de edificaciones costeras, entre otros.