Un nuevo estudio científico ha colocado a China como el origen del catálogo de estrellas más antiguo del mundo, lo cual desplaza a Grecia del primer lugar histórico en astronomía. Investigadores de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China lograron datar el catálogo de estrellas de Shi Shen en el año 335 a. C., casi 200 años antes del catálogo de Hiparco, considerado hasta ahora como el más antiguo.

El hallazgo fue publicado el 4 de abril en la revista Research in Astronomy and Astrophysics por Zhao Yongheng y He Boliang. El análisis se centró en el manual estelar del Maestro Shi, un documento que contiene las coordenadas celestes antiguas de 120 estrellas, pero que no especificaba la fecha exacta de observación. Gracias a nuevas tecnologías, los expertos lograron establecer su antigüedad con precisión.

Así descubrieron que el catálogo estelar más antiguo del mundo es chino

Los científicos aplicaron un método basado en la transformada de Hough, un algoritmo de procesamiento de imágenes que identifica patrones geométricos. Esta técnica permitió digitalizar las coordenadas estelares descritas por Shi Shen, astrónomo chino del Período de los Reinos Combatientes, y compararlas con posiciones reales de las estrellas en distintas épocas.

Se realizaron más de 10.000 simulaciones astronómicas para comprobar en qué momento histórico coincidían las posiciones observadas con el cielo nocturno. Los resultados apuntaron al año 335 a. C., en plena actividad del astrónomo. "Nuestros cálculos demuestran que las mediciones coinciden de forma notable con esa fecha", señaló Zhao.

PUEDES VER: Este es el megaproyecto científico en Sudamérica que aviva las tensiones entre China y Estados Unidos

La precesión terrestre: el fenómeno clave para fechar observaciones astronómicas antiguas

El estudio también se apoyó en la precesión terrestre, un movimiento de oscilación del eje de la Tierra que altera lentamente la posición de las estrellas a lo largo de milenios. Este fenómeno, conocido desde hace más de un siglo por los astrónomos, permite determinar la época aproximada en que fueron registradas posiciones celestes pasadas.

Sin embargo, el uso de la precesión por sí solo no es suficiente para una datación precisa. Por eso, los científicos combinaron este factor con el algoritmo moderno, lo que permitió una mayor certeza. La investigación también revela que, hacia el año 125 d. C., el astrónomo Zhang Heng actualizó parte de este catálogo, en la cual integró 59 de esas estrellas en su propio mapa astronómico.