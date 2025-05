Arqueólogos en Perú descubrieron una sala secreta de hace 2,500 años en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar, ubicada en la sierra norte-central del país. En esta sala, encontraron tubos de rapé hechos de huesos de aves y conchas, que contenían residuos de sustancias psicoactivas como vilca y nicotina. Este hallazgo evidencia el uso ritual de alucinógenos por las élites preincaicas.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó 23 artefactos encontrados en una galería sellada alrededor del año 500 a.C. Los investigadores identificaron residuos de vilca (Anadenanthera colubrina), una planta que contiene bufotenina, un potente alucinógeno, y nicotina. Esto sugiere que las élites de la cultura Chavín utilizaban sustancias en rituales secretos.

El primero en confirmar el consumo de sustancias psicodélicas

Aunque ya se sabía que Chavín era un lugar de intensa actividad ritual entre el 1200 a. C. y el 400 a. C., hasta ahora no existía evidencia directa del uso de drogas durante estos rituales. El hallazgo permite entender mejor cómo las élites religiosas de esta cultura buscaban alterar sus estados de conciencia como parte de sus ceremonias.

El descubrimiento se produjo en una galería subterránea que había sido sellada hacia el 500 a. C. y permaneció cerrada hasta su excavación en 2017. Dentro de este espacio oculto, los arqueólogos encontraron 23 objetos esculpidos en huesos y conchas marinas, cuidadosamente elaborados en forma de tubos y cucharas. Estos instrumentos, utilizados para inhalar sustancias como la vilca y la nicotina, confirman que el consumo de alucinógenos formaba parte de prácticas religiosas selectas dentro de espacios restringidos del complejo ceremonial.

¿Qué descubrió el estudio en Chavín de Huántar?

El estudio de los residuos químicos hallados en los artefactos de Chavín reveló la presencia de nicotina y dimetiltriptamina (DMT), un potente alucinógeno natural presente en plantas como la vilca y conocido por su uso en el té de ayahuasca. Este hallazgo confirma que las sustancias psicoactivas formaban parte del entorno ritual y eran consumidas mediante dispositivos diseñados específicamente para su inhalación.

Análisis microbotánicos complementarios identificaron restos de raíces silvestres de Nicotiana y de vilca (Anadenanthera colubrina) en al menos cuatro piezas. Estas plantas eran procesadas —secadas, tostadas y molidas— para elaborar un rapé que se inhalaba por la nariz, según explicó el arqueólogo John Rick Contreras. Los tubos hallados, tallados con precisión, habrían servido como inhaladores personales durante ceremonias realizadas en espacios cerrados y reservados para las élites religiosas.

Los huesos habrían sido utilizados para inhalar

Los tubos de inhalación, elaborados posiblemente con huesos de alas de halcón peregrino, fueron hallados en espacios de acceso restringido dentro del complejo de Chavín, lo que indica que el uso de sustancias psicoactivas estaba reservado para un grupo selecto. La limitada capacidad de las galerías sugiere que solo unos pocos individuos —probablemente miembros de una élite religiosa o política— participaban en estos rituales, reforzando así su estatus frente a la mayoría de la población.

Según los investigadores, este uso exclusivo de drogas en contextos ceremoniales habría sido una herramienta para legitimar la desigualdad social. Al generar experiencias intensas e impactantes, se construyó una ideología que justificaba la jerarquía emergente. Esta práctica podría haber sido clave en la transición de comunidades igualitarias hacia estructuras más centralizadas.