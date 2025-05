Los arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero resultó ser una rara llanta de carruaje de la Edad de Hierro

Durante una excavación en las Tierras Altas de Escocia, un equipo de arqueólogos se topó con un objeto metálico grande que, en un primer momento, identificaron como una antigua pieza de maquinaria agrícola. Sin embargo, tras examinarlo con mayor detalle, descubrieron que en realidad se trataba de una rara llanta de carruaje de la Edad de Hierro, un tipo de artefacto casi nunca encontrado en esta región.

Aunque objetos similares se han descubierto previamente en Inglaterra, esta sería la primera llanta de carruaje de la Edad de Hierro hallada en las Tierras Altas escocesas. “Son extremadamente raras”, explicó Andy Young, arqueólogo principal de Avon Archaeology Highland, a la cadena BBC Scotland News. “Ninguno de nosotros había excavado algo así antes. Estábamos un poco desconcertados”.

Los investigadores creyeron que el neumático del carro fue fabricado por un herrero muy hábil. Foto: Avon Archaeology Highland

Una llanta encontrada entre ruinas prehistóricas

El hallazgo tuvo lugar durante los trabajos preliminares para la construcción de un nuevo campo de golf cerca de Inverness. Junto a la llanta, los investigadores también encontraron una urna de cremación de la Edad del Bronce con una antigüedad aproximada de 3.500 años, herramientas de sílex, al menos 25 estructuras de madera del periodo neolítico, cerámica decorada, y restos de sistemas agrícolas medievales, como hornos para secado de grano y recintos para animales.

El descubrimiento se realizó durante los trabajos de un campo de golf. Foto: Avon Archaeology Highland

La llanta, fabricada en hierro forjado, habría sido colocada alrededor de una rueda de madera como refuerzo. Según Young, su construcción requirió un alto grado de habilidad metalúrgica. Probablemente, fue hecha mediante la unión de tiras de hierro fundido y moldeada mediante la técnica de ajuste por contracción, que consiste en calentar el metal para encajarlo a presión sobre la madera y dejarlo enfriar rápidamente, fijándolo firmemente.

Una tumba de élite en tiempos antiguos

Aunque aún se están realizando pruebas de datación por radiocarbono, los expertos estiman que la llanta data de aproximadamente el año 200 a. C., lo que la situaría en pleno periodo de la Edad de Hierro en Escocia (500 a. C. - 500 d. C.). Fue encontrada en una fosa junto a restos humanos incinerados, cerámica de textura gruesa y huesos de animales, en lo que parece haber sido un círculo de empalizada, una estructura funeraria delimitada por una cerca de madera.

El contexto del hallazgo sugiere que dos ruedas de carruaje fueron enterradas originalmente en este lugar, aunque una de ellas podría haber sido destruida por maquinaria agrícola moderna. La complejidad del entierro y el valor del material indican que la persona sepultada allí habría tenido un alto estatus, posiblemente un jefe tribal o líder de clan.

Un vínculo entre el pasado y el presente

En cumplimiento con las mejores prácticas arqueológicas en Escocia, el círculo ceremonial fue reenterrado tras su documentación. El resto de los artefactos serán donados a museos en Inverness y Edimburgo, donde podrán ser estudiados y exhibidos al público.

“Ha sido un viaje extraordinario desde la prehistoria hasta nuestros días, justo aquí, en nuestra propia puerta”, afirmó Stuart McColm, vicepresidente del desarrollo de golf de Cabot, la empresa encargada del nuevo campo. “Es sobrecogedor pensar que nuestro nuevo campo de golf de campeonato descansará sobre un terreno tan rico en historia”.