Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revela los devastadores efectos que podría tener un terremoto en la falla de subducción de Cascadia, en la Costa Oeste de Estados Unidos, una de las zonas sísmicas más peligrosas del país. Este tipo de terremoto, que ocurre aproximadamente una vez cada 500 años, no solo provocaría un tsunami de hasta 30 metros, sino que también sumergiría de manera permanente partes de la costa debido al hundimiento de la tierra.

Según el análisis, las consecuencias del terremoto serían mucho más graves de lo esperado, ya que las comunidades costeras no solo se enfrentarían a las violentas olas del tsunami, sino que también tendrían que lidiar con una transformación a largo plazo del terreno, aumentando el riesgo de inundaciones futuras. “El tsunami llegará y causará una gran destrucción, pero el cambio duradero en el nivel del terreno es algo con lo que las comunidades tendrán que lidiar durante décadas”, dijo Tina Dura, autora principal del estudio.

La falla de Cascadia, en la Costa Oeste de Estados Unidos

La falla de Cascadia, que recorre la costa noroeste de EE. UU., desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, representa una de las mayores amenazas sísmicas del mundo. Con capacidad para generar terremotos de magnitud 9.0, los científicos han alertado sobre la posibilidad de que ocurra otro gran temblor en cualquier momento. Los expertos sugieren que la zona de subducción tiene una probabilidad del 15% de experimentar un terremoto de magnitud 8.0 o superior en los próximos 50 años.

Este tipo de terremoto no solo sacudiría la región por varios minutos, sino que también provocaría un tsunami cuyas olas podrían superar los 30 metros de altura, lo que equivaldría a la altura de un edificio de 10 pisos. A medida que estas olas se adentren en las costas, las ciudades costeras de California, Oregón y Washington quedarían devastadas. En un ejercicio de simulación realizado por las autoridades en 2022, se predijo que hasta 14,000 personas podrían morir debido al terremoto, con más de 100,000 heridos y alrededor de 620,000 edificios destruidos, incluidos hospitales y escuelas.

El hundimiento de la costa: consecuencias a largo plazo del terremoto esperado en Estados Unidos

El estudio detalla que las comunidades enfrentarían el impacto inmediato del terremoto y las olas del tsunami. El terremoto provocaría un hundimiento del terreno en la costa noroeste, afectando de forma permanente la geografía de la región. “Las áreas que hoy están sobre el nivel del mar se hundirán, convirtiéndose en marismas y aumentando el riesgo de inundaciones en el futuro”, indicó Tina Dura. Las estructuras, carreteras y puertos que actualmente se encuentran en áreas elevadas corren el riesgo de quedar sumergidas, afectando gravemente las actividades económicas y la vida diaria de los habitantes.

El cambio climático también podría agravar estos efectos. Como explicó Dura, el aumento del nivel del mar acelerado por el calentamiento global podría hacer que las inundaciones se vuelvan más frecuentes y destructivas en las próximas décadas. "El cambio duradero en el nivel del terreno será un desafío a largo plazo. A medida que el nivel del mar siga subiendo, las comunidades deberán adaptarse a esta nueva realidad", subrayó.

Preparación ante un nuevo sismo en Estados Unidos

Este nuevo estudio pone en evidencia la necesidad urgente de preparación ante un desastre de esta magnitud. Según Harold Tobin, director de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico y profesor de la Universidad de Washington, los planificadores deben tener en cuenta la remodelación del terreno a largo plazo al construir infraestructuras. “El impacto del hundimiento de la costa podría cambiar significativamente las áreas donde se deben construir escuelas, hospitales y carreteras”, señaló Tobin, quien no participó directamente en el estudio.