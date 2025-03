Todo sobre el eclipse solar parcial, el evento astronómico que se verá en España, Canadá y Estados Unidos

​El próximo sábado 29 de marzo de 2025, se producirá un eclipse solar parcial visible en diversas regiones del hemisferio norte, incluyendo España, Canadá y Estados Unidos. Durante este fenómeno, la Luna cubrirá parcialmente el Sol, ofreciendo un espectáculo astronómico que podrá ser observado en distintas localidades. En España, el eclipse comenzará alrededor de las 10:48 a.m. (hora peninsular) y alcanzará su punto máximo cerca del mediodía, variando según la ubicación específica. Por ejemplo, en Madrid, el máximo se espera a las 11:40 a.m., mientras que en Barcelona será a las 11:48 a.m.

En América del Norte, el eclipse será visible durante las primeras horas del día. En el noreste de Estados Unidos, estados como Maine y Nueva York. Además, en Canadá, especialmente en las regiones orientales, la cobertura será aún mayor, alcanzando hasta el 93% en algunas áreas. Es fundamental recordar que, para observar el eclipse de manera segura, se deben utilizar gafas de eclipse homologadas.

¿Qué es un eclipse solar parcial, el evento del 29 de marzo?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar. En lugar de un oscurecimiento total, el Sol aparece como si tuviera una “mordida” o una sombra redondeada en uno de sus bordes. Esto se debe a que, en un eclipse parcial, la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol no es perfectamente recta, por lo que solo una parte del Sol queda oculta desde ciertas ubicaciones del planeta.

Según la NASA, este fenómeno puede apreciarse en regiones situadas fuera del estrecho corredor donde ocurre el eclipse total. Aunque no genera la oscuridad intensa de un eclipse total, puede provocar una leve disminución de la luz diurna. Las autoridades científicas advierten que, incluso en un eclipse parcial, mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños oculares irreversibles.

Eclipse solar parcial: ¿cómo ver el evento astronómico?

Para ver un eclipse solar parcial de forma segura, es fundamental proteger adecuadamente la vista, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños graves e irreversibles en los ojos. Aquí te explico cómo hacerlo correctamente, según recomendaciones de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN):

Usar gafas para eclipses homologadas.

Evitar mirar al Sol directamente sin filtro.

Proyectar la imagen del eclipse (método indirecto).

Seguir transmisiones en vivo

¿En qué países se verá el eclipse solar parcial?

El eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 será visible en diversas regiones del hemisferio norte. A continuación, se detallan las áreas donde podrá observarse este fenómeno astronómico:​

América del Norte : El noreste de Estados Unidos y Canadá serán las zonas más favorecidas. En ciudades como Nueva York y Boston, el eclipse será visible durante las primeras horas de la mañana.

: El noreste de Estados Unidos y Canadá serán las zonas más favorecidas. En ciudades como Nueva York y Boston, el eclipse será visible durante las primeras horas de la mañana. Europa : Países como Reino Unido, Francia, España y Alemania podrán disfrutar del eclipse en las primeras horas del día. En el Reino Unido, por ejemplo, se estima que entre el 30% y el 40% del Sol estará cubierto, dependiendo de la ubicación específica. ​

: Países como Reino Unido, Francia, España y Alemania podrán disfrutar del eclipse en las primeras horas del día. En el Reino Unido, por ejemplo, se estima que entre el 30% y el 40% del Sol estará cubierto, dependiendo de la ubicación específica. ​ África : El noroeste del continente, incluyendo países como Marruecos, Argelia y Túnez, tendrá la oportunidad de observar el eclipse durante la mañana. ​

: El noroeste del continente, incluyendo países como Marruecos, Argelia y Túnez, tendrá la oportunidad de observar el eclipse durante la mañana. ​ Asia Septentrional : Regiones del norte de Rusia podrán presenciar el eclipse en horas de la tarde. ​

: Regiones del norte de Rusia podrán presenciar el eclipse en horas de la tarde. ​ Groenlandia e Islandia: Ambas islas ofrecerán vistas significativas del eclipse, con una cobertura solar considerable. ​

Es importante destacar que América del Sur, América Central y el Caribe quedan fuera de la franja de visibilidad, por lo que ningún país latinoamericano —incluidos México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, entre otros— podrá observarlo de manera directa.