Científicos estadounidenses y chinos descubren evidencia de que Marte tuvo playas y un gran océano

Hace 3.600 millones de años, Marte tenía un clima más cálido y húmedo, lo que permitió la formación de un océano en el hemisferio norte del planeta. Un equipo de científicos de Estados Unidos y China ha encontrado pruebas de su existencia gracias a datos recopilados por el rover Zhurong, que revelaron depósitos sedimentarios similares a los de las playas en la Tierra.

El hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugiere que el agua en Marte persistió durante largos períodos, lo que refuerza la posibilidad de que el planeta haya tenido condiciones favorables para la vida en el pasado.

Rover Zhurong halla evidencias de un enorme océano septentrional en Marte

Un reciente descubrimiento en Marte ha reforzado la hipótesis de que el planeta rojo albergó un océano septentrional hace aproximadamente 3.600 millones de años. Científicos de Estados Unidos y China analizaron datos obtenidos por el rover Zhurong, que recorrió 1.9 kilómetros en Utopia Planitia entre mayo de 2021 y mayo de 2022, detectando estructuras geológicas que sugieren la antigua existencia de playas marcianas.

Según la investigación publicada en la revista PNAS, el vehículo robótico chino identificó capas de sedimentos inclinadas, similares a las que se encuentran en costas terrestres, donde las mareas y el oleaje distribuyen arena y otros materiales. El equipo científico concluyó que Marte tuvo un océano sin hielo, alimentado por ríos que transportaban agua y sedimentos hasta su litoral.

Este hallazgo de agua en Marte refuerza la idea de que el planeta pudo haber sido hidrológicamente activo durante millones de años, con condiciones que habrían permitido la existencia de vida microbiana.

Marte fue una vez un lugar mucho más húmedo que en la actualidad

Los datos recopilados por el rover Zhurong y misiones anteriores sugieren que Marte tuvo un pasado cálido y húmedo antes de convertirse en el desierto helado que conocemos hoy. El investigador Benjamín Cárdenas, de la Universidad Estatal de Pensilvania, explicó que la presencia de estos depósitos costeros indica que una gran fracción del planeta estuvo cubierta de agua líquida durante un período prolongado.

"Las costas son lugares clave para buscar rastros de vida en el pasado. En la Tierra, la vida primitiva surgió en zonas similares, donde el agua poco profunda interactuaba con la atmósfera", señaló Cárdenas.

Por su parte, Hai Liu, de la Universidad de Guangzhou y miembro del equipo científico de Tianwen-1, afirmó que este descubrimiento "refuerza la posibilidad de que Marte haya sido habitable en el pasado".

Otros hallazgos recientes han fortalecido esta teoría. A principios de 2025, investigadores detectaron ondulaciones en rocas sedimentarias en el cráter Gale, donde aterrizó el rover Curiosity, lo que sugiere la presencia de cuerpos de agua sin hielo en la superficie. Además, el rover Perseverance encontró un delta fluvial en el cráter Jezero, aunque se cree que ambos cráteres fueron lagos y no océanos.

¿Hay indicios de vida en Marte?

El descubrimiento del océano en Marte plantea interrogantes sobre la posibilidad de vida en el planeta rojo. La existencia de un cuerpo de agua extenso sugiere que en algún momento el planeta tuvo un entorno propicio para la vida microbiana, similar al que existió en la Tierra primitiva.

Los científicos consideran que el siguiente paso será recuperar muestras del suelo marciano para analizarlas en la Tierra. Esto podría ayudar a determinar si los océanos marcianos albergaron microorganismos, lo que revolucionaría la búsqueda de vida extraterrestre.

Las futuras misiones de exploración marciana, como la iniciativa de retorno de muestras de la NASA y la ESA, podrían proporcionar respuestas definitivas sobre la habitabilidad de Marte en el pasado.