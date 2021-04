The King of Fighters XV: Chris llega para completar el Team Orochi

Desde SNK han dado a conocer un nuevo adelanto centrado en los personajes que conformarán The King of Fighters XV. Es así como el último personaje en ser presentado es Chris, quien junto a Yashiro Nanakase y Shermie conforma el Team Orochi.

Tras 19 años sin entrar en la arena de combate de The King of Fighters, estos tres luchadores vuelven a la saga luego de hacerlo por última vez en la versión 2002. Cada uno llega a este nuevo título con su propia historia y motivaciones personales.

Chris es el vocalista del grupo de rock C.Y.S. Como sus compañeros de banda, Shermie y Yashiro, Chris también forma parte de los Four Heavenly Kings of Orochi. Aunque no tiene experiencia en las artes marciales, sus ataques utilizan su velocidad y agilidad para derrotar a sus enemigos.

Asimismo, la primera aparición que tuvo el personaje fue en King of Fighters 97′, y es uno de los Cuatro Reyes Celestiales de Orochi, el antagonista principal del videojuego.

Por lo visto en el tráiler de presentación de Chris, él no ha tenido cambios drásticos en su arsenal de movimientos. No obstante, algunos de los elementos que se logran divisar hacen que muchos fanáticos quieran probar las capacidades ofensivas de sus ataques. Entre estas destacan su patada antiaérea, su contrataque aéreo y terrestre.

Aunque aún se desconoce la fecha concreta del lanzamiento de The King of Fighters XV en este 2021, se espera que esté disponible para PS5, Xbox Series S y la antigua generación de consolas como PS4 y Xbox One.