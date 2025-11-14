The Game Awards 2025 llega por primera vez a Prime Video: cómo y cuándo ver el evento

The Game Awards 2025 llega a Prime Video con premios y sorpresas para los fans de los videojuegos | Foto: Difusión/Composición LR

The Game Awards 2025 llega por primera vez a Prime Video, llevando la ceremonia más importante del mundo gamer a millones de espectadores. Se celebrará el 11 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, desde las 6:30 p. m. (hora peruana). Geoff Keighley volverá a estar al frente del evento, que premiará a los mejores juegos del año. La gala incluirá anuncios, estrenos exclusivos y sorpresas pensadas para la comunidad global. El codiciado galardón al “Mejor Juego del Año” (GOTY) cerrará una noche llena de emoción y creatividad.

Esta edición se transmitirá en 30 idiomas y, por primera vez, en formato 2K (1440p) en Twitch, lo que permitirá que creadores de todo el mundo retransmitan la gala con mayor calidad. Los suscriptores de Prime Video podrán disfrutar del evento sin costo adicional, mientras que Twitch ofrecerá recompensas exclusivas mediante Twitch Drops, incluyendo contenido dentro de juegos y una insignia conmemorativa para quienes vean al menos 30 minutos del espectáculo. Con estas novedades, The Game Awards 2025 promete consolidarse como la cita obligada para los fans de los videojuegos y una experiencia imperdible para toda la comunidad global.

Premios, anuncios y beneficios exclusivos para espectadores

La gala contará con la participación de actores de la serie “Fallout” de Amazon MGM Studios como presentadores e invitados especiales. Los espectadores de Twitch podrán acceder a recompensas exclusivas mediante Twitch Drops, que incluyen contenido dentro de juegos y una insignia conmemorativa para quienes vean al menos 30 minutos del evento.

Amazon también tendrá un papel destacado como minorista oficial, relanzando su tienda digital con ofertas exclusivas en videojuegos, consolas, hardware y accesorios hasta el 31 de diciembre de 2025. Con estas novedades, The Game Awards 2025 consolida su posición como el evento más influyente del mundo gamer y una cita obligada para los amantes del entretenimiento digital.