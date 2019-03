Pokémon Escudo y Espada: filtran aspecto que tendría una criatura de la octava generación [VIDEO]

Un Video que circula en redes sociales llamó la atención de los fanáticos que esperan el estreno de Pokémon Escudo y Espada ya que filtró el posible aspecto de una nueva criatura de la octava generación.

Por el momento, solo se conoce el aspecto y nombres de los tres pokémon iniciales que tendrá el exclusivo de Nintendo Switch: Sobble, que será de tipo agua, Scorbunny, cuyo elemento será fuego y Grookey, quien es de tipo planta.

Según Aero, usuario que compartió el pequeño clip en su cuenta de Twitter, este pokémon pertenecería a la octava generación y aparecería en los exclusivos de Nintendo Switch debido que se encuentra en una especie de mina, la cual aparece en un fragmento del tráiler de presentación de Pokémon Escudo y Espada.

A pesar de que esta criatura no cuenta con un nombre, Aero califica al posible pokémon de la octava generación como uno de tipo bicho y dragón debido a su aspecto. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por Game Freak hasta el momento.

So here's a supposed new bug / dragon Pokémon from #PokemonSwordShield. The animation is smooth and the background does match the glittery cave location from the trailer that we saw. What do you guys think? It's definitely very well done, I'll give it that pic.twitter.com/lJuBpcdYcf