Videojuego sobre la Revolución Francesa te permitirá decidir a quién mandar a la guillotina [FOTOS Y VIDEO]

Un nuevo e interesante título está pronto a estrenarse y promete con expandir más las posibilidades reflexivas de los videojuegos. Se trata de We. The Revolution, un juego ambientado a mediados de la Revolución Francesa en el que encarnaremos a un juez del tribunal revolucionario con el poder de mandar a muchos ciudadanos a la guillotina. El juego llegará a Steam y se habla de una versión de Nintendo Switch.

Polyslash, un entusiasta estudio polaco independiente, es el artífice tras este llamativo título que recoge una interesante y reflexiva idea sobre la administración de justicia. El contexto es también fortaleza en la administración de complejidad, ya que se trata de uno de los episodios más recordados por la impartición de penas de muerte. Klabater será la que distribuya el videojuego.

Por lo pronto, no se conoce a precisión si el contexto específico se centra en la Convención Nacional en su totalidad, o al periodo del Terror, durante el cual Robespierre fue figura importante. Aun así, para este contexto ya se habían establecido los poderes ejecutivo y legislativo. Se trata, pues, de los primeros años de la Primera República Francesa.

Como se conoce por cultura general, la idea de justicia y su aplicación durante buena parte del periodo revolucionario en Francia es objeto de mucho estudio. Dichas ideas pueden resumirse en el concepto de la guillotina, de la cual, ni siquiera el propio Luis XVI pudo escapar.

Precisamente, en el videojuego, tendremos la responsabilidad de presidir juicios que pueden y prometen resultar complejos para el jugador. Estos involucran a todo tipo de ciudadanos, entre los que podemos encontrar delincuentes peligrosos y hasta enemigos de la revolución. Lógicamente, la carga política no puede estar ausente.

Esto es lo que dicen los mismos desarrolladores en la página oficial del juego.

"We. The Revolution es un nuevo juego establecido durante una de los periodos más caóticos y sangrientos de la historia de Europa. Los jugadores que disfruten de los dilemas morales, elecciones complejas e intrigas políticas encontrarán en We. The Revolution una perfecta combinación de esos tres elementos. La historia recrea la atmósfera sangrienta y paranoica de la Revolución Francesa, donde amigos y enemigos eran comúnmente unos y los mismos." “El jugador controla a un juez, un alcohólico y vicioso de los juegos de azar, del tribunal revolucionario. Su objetivo es presidir los procedimientos de corte, juzgando a la gente que le traen frente a él (revolucionarios y sus enemigos, criminales y ciudadanos ordinarios). A través del curso de la historia, el protagonista expandirá su influencia en el Paris del siglo XVIII, pero al mismo tiempo será forzado a pelear por las vidas de su familia y la suya propia”.

Este título encajaría perfectamente como otro ejemplo de la aplicación de los sistemas morales en los videojuegos. Ya que, al poder ejercer una fuerte decisión, siendo esta la mecánica principal, será inevitable llegar al dilema recurrente sobre la letra y el espíritu de la ley.

Un ejemplo perfecto de estos dilemas puede encontrarse en la famosa y universal novela de Victor Hugo “Los Miserables” donde la historia central repercute, al menos en parte, según las consecuencias de un encarcelamiento. Se espera que We. The Revolution pueda plasmar tales disyuntivas en su mécanica, lo que enriquecería más su discurso.

“El jugador juzga criminales y contra-revolucionarios, pero también a parisinos inocentes. El juez tiene que leer detenidamente casos, estudiar la evidencia e interrogar a los defensores de forma que pueda asegurar o bien justicia, o bien su propio beneficio (del jugador). Cada decisión tendrá un impacto en las facciones de Paris, la familia del jugador, o el jugador mismo. El juego recompensará la toma astuta de decisiones, permitiéndole al jugador –por ejemplo- el ser más listo y derrotar a enemigos más poderosos”.

We. The Revolution llegará el 21 de marzo de 2019 tan solo para PC, a través de Steam. Sin embargo, una versión de Nintendo Switch está planeada para “un poco más tarde” según lo que menciona Eurogamer. PlayStation 4 y Xbox One estarían fuera de los planes.