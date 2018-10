Pokémon GO: conoce la lista de pokémon shiny disponibles en el juego

El arribo de Pokémon GO en el 2016 fue todo un boom, y es que el juego online gratis de realidad aumentada de Niantic disponible para iOS y Android, permitía cumplir el sueño de millones de fanáticos, quienes deseaban con convertirse en grandes maestros pokémon.

Las constantes actualizaciones, apariciones de nuevos pokémon dentro del juego gratis, investigaciones, eventos e incursiones hacen que este juego esté presente en los celulares de todos. A todas estas novedades se le han sumado los pokémon shiny y varicolor.

La presencia de estos pokémon, de distintos color, responden a la necesidad por parte de Niantic y, sobretodo, los propios entrenadores de tener a las criaturas que ya conocemos con colores distintos para poder coleccionarlos. Estas criaturas la mayoría de veces tienen muy poco CP y no pueden ser útiles para defender los gimnasios, pero también hay excepciones.

Como se sabe, Pokémon GO atraviesa su momento más importante para todos los entrenadores del mundo, ya que el evento Ultrabonus permite a los jugadores capturar a Mewtwo, quien por primera vez forma parte de las incursiones. Además, se han anunciado pequeñas celebraciones como el día de la comunidad donde Chikorita y Meltan fueron los principales protagonistas.

Sin embargo, hace unos días empezó otro nuevo evento, el cual lleva el nombre de Psicoespectáculo donde las criaturas Abra, Baltoy, Ralts y Drowzee son las principales figuras, este último está disponible en la versión shiny. No obstante, este no es el único pokémon en la versión variocolor dentro del juego gratis, Pokémon GO. Por este motivo, te mostramos todas las criaturas disponibles para que puedas coleccionarlos.

Según el usuario LeekDuck estos serían todos los pokémon shiny que se pueden encontrar dentro del juego online gratis de Niantic, Pokémon GO.