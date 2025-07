The New York Times confirmó que hace algunas semanas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 70 inmigrantes que trabajaban en la empresa Glenn Valley Foods, cuyo local se encuentra en Omaha, Nebraska. Más de la mitad de los empleados no tenían estatus legal en Estados Unidos.

Según el medio, agentes federales llevaron a cabo una redada con arietes con el objetivo de arrestar a 107 extranjeros indocumentados, quienes presuntamente habrían falsificado documentos de residencia.

¿Quiénes son los inmigrantes arrestados por ICE en Nebraska?

Chad Hartmann, presidente de Glenn Valley Foods aseguró a la prensa que ICE detuvo a 76 de sus trabajadores, algunos provenientes de México, El Salvador y Honduras. Durante la redada, cuenta que, debido al pánico, muchos de los colaboradores salieron huyeron del establecimiento. “Fue muy traumático”.

Entre los detenidos se encuentran Elizabeth Rodríguez y Marvin Zepeda, quienes llevaban años trabajando en la planta dedicada al procesamiento y empacado de carne. Rodríguez es madre de cuatro hijos con residencia estadounidense, mientras que Zepeda no pudo ser arrestado cuando escaló al techo de la fábrica.

Reacción de la empresa Glenn Valley Foods

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a los inmigrantes, que fueron arrestados, de poseer identidades falsas. Sin embargo, Gary Rohwer, el propietario de Glenn Valley Foods, indicaron que, tanto él como Alfredo Moreno, director de recursos humanos, se utilizó el sistema E-Verify para comprobar el estatus de sus trabajadores.

Por ahora, los responsables de compañía denuncian que la redada ha provocado una caída drástica en la productividad y que, por lo tanto, las ventas han disminuido, generando pérdidas millonarias.