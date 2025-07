Un padre de familia fue arrestado por ICE en Las Vegas, en presencia de su esposa y su menor hija cuando llevaba a su cónyuge al trabajo. En el video de su arresto, Álvaro trató de explicar que llevaba a una menor de edad en un esfuerzo de explicar su situación: “No puedo, llevo niños”. Sin embargo, termina por no oponer resistencia a su arresto para proteger a su familia, mientras que los llantos de su hija se escuchan el fondo del video que grabó su esposa, Martha Aguilar. Si bien el arresto de Álvaro fue completamente inesperado, Martha aseguró que su esposo le dijo que sentía que lo estaban siguiendo desde hace varios días “Él me dijo que lo venían vigilando. Y justo este domingo, cuando me llevó al trabajo, lo agarraron”, contó la cónyuge.

Padre de 7 niños y sin antecedentes criminales, Álvaro se encontraba en pleno proceso migratorio para obtener la visa U, la cual es un beneficio para las víctimas de delitos graves. Él había presentado su solicitud para esta visa desde hace un año después de que le robaron a mano armada. Martha le informó al oficial de ICE que arrestó a su marido acerca del estatus migratorio de Álvaro, pero no fue suficiente para impedir su arresto.

Reformas migratorias permiten deportación de solicitantes de visa U

Según Alex Gálvez, un abogado de inmigración que declaró para Telemundo, señaló que las nuevas reformas de la administración de Donald Trump, ya no protegen a los inmigrantes de un proceso de deportación mientras tramitan la visa U. "Ellos dicen que, 'si aprueban la visa U mientras estás afuera, te regresamos sin problema'". De la misma manera, cuando la cadena de noticias intentó contactarse con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar información con respecto al paradero de Álvaro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, (ICE) respondió que por ley no pueden brindar información sobre casos individuales.

"A mí no me hicieron nada, me respetaron”, señaló Martha Aguilar, "se fueron directo contra él porque tenía una orden de deportación". A pesar de que se le vienen momentos difíciles al verse obligada a cuidar a 7 niños pequeños sola y con una fuente de ingresos menos, la mayor preocupación de Aguilar, es el bienestar de sus hijos. "Es doloroso ver a tus hijos sufriendo, llorando, sin que uno pueda hacer nada al respecto. Es muy triste", señaló la esposa de Álvaro.

Álvaro y Martha Aguilar piden ayuda para sobrevivir

En un intento por tratar de recaudar fondos, Martha Aguilar publicó en la plataforma GoFundMe, para solicitar donaciones que ayude a solventar los costos legales de la deportación de Álvaro. Martha señala que el 27 de julio a las 9:36 am, unos agentes de ICE los interceptaron a ella y su esposo cuando él estaba dejándola en el trabajo. "La razón por la que estoy haciendo esta campaña es porque a mí solo me han dado 2 días de trabajo y mi esposo era el que me ayudaba con los gastos", señaló Martha.

"Me quedé con 6 niños y un bebé de 5 meses a los cuales tengo que sacar adelante. También vamos a necesitar (dinero) para los gastos de la abogada", señaló la esposa de Álvaro, indicando también que cualquier ayuda es bienvenida. La página de la recaudación de fondos contiene 5 imágenes en las que se puede observar a la pareja compartiendo momentos especiales con sus hijos, como el cumpleaños de uno de ellos y el baby shower del menor.