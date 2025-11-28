HOYSuscripcion LR Focus

USA

Visitas del IRS a domicilio: en qué casos puede ir a la casa de los contribuyentes y cómo actuar correctamente

Generalmente, el IRS contacta por correo, pero si se presenta en tu casa, asegúrate de verificar la identidad del representante y que haya una carta explicativa.

Descubre en qué casos el IRS puede ir a la casa de los contribuyentes.
Descubre en qué casos el IRS puede ir a la casa de los contribuyentes. | Difusión

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es la entidad encargada de aplicar y supervisar las leyes fiscales federales en Estados Unidos, la mayoría de personas cumple con sus responsabilidades tributarias simplemente presentando su declaración anual. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que esta oficina puede presentarse personalmente en tu domicilio.

En esta nota, te explicamos en qué circunstancias podría ocurrir una visita del IRS y cuál es el protocolo que siguen sus representantes. Cabe destacar que su medio de contacto más común es el correo postal, pero, en ocasiones puntuales, optan por acudir directamente a la casa del contribuyente.

PUEDES VER: Trabajadores de Nueva York recibirán un nuevo aumento salarial respaldado por Kathy Hochul: estos son los montos

¿En qué casos el IRS ir a tu casa?

El IRS solo se presenta en el domicilio de una persona cuando ya ha intentado comunicarse antes, generalmente a través de cartas, y no ha recibido respuesta. También puede hacerlo si necesita verificar ciertos datos directamente en el lugar. Este tipo de visitas no son comunes y suelen estar relacionadas con procesos de cobro o investigaciones puntuales.

Para evitar llegar a este escenario, lo más recomendable es mantenerse al día con las obligaciones tributarias. El IRS, como organismo del Gobierno federal, se encarga de recaudar los impuestos federales de ciudadanos y empresas, procesar las declaraciones de impuestos y, cuando es necesario, aplicar sanciones, realizar auditorías o gestionar deudas pendientes.

PUEDES VER: USCIS presenta formulario para obtener la residencia permanente a través del programa de la Tarjeta Dorada

El protocolo del personal del IRS cuando llega a tu casa

El IRS cuenta con distintos profesionales autorizados para realizar visitas domiciliarias: agentes de ingresos, oficiales de cobros, agentes especiales e inspectores de combustible. Todos ellos deben portar una identificación oficial, por lo que es fundamental que verifiques su identidad para evitar posibles fraudes.

Si uno de estos representantes se presenta en tu casa, sigue estos pasos:

  • Confirma que hayas recibido una carta previa explicando el motivo del contacto en persona.
  • Solicita su credencial oficial, la cual debe incluir un número de serie identificable.

Además, es importante que tengas claro lo siguiente:

  • Ni el IRS ni sus empleados legítimos te pedirán que realices pagos por canales no autorizados
  • No te contactarán por redes sociales
  • No te solicitarán información bancaria sensible ni transferencias personales.

Si detectas alguna conducta sospechosa o alguien intenta hacerte caer en una estafa haciéndose pasar por personal del IRS, repórtalo de inmediato. Y recuerda: cualquier pago legítimo debe hacerse únicamente al Tesoro de Estados Unidos, nunca a una persona en particular.

