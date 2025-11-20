Habrá un aumento del salario mínimo en California desde el 1 de enero de 2026. | Difusión

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en California subirá a US$16,90 por hora para la mayoría de trabajadores en ese estado. Sin embargo, algunos trabajadores están exentos de este incremento, de acuerdo con lo establecido en la sección 1182.14 del Código Laboral del estado.

Actualmente, el sueldo base en California es de US$16,50 por hora, cifra que se mantendrá hasta finales de diciembre de 2025. El nuevo ajuste entrará en vigor con el inicio del año siguiente y beneficiará a gran parte de la fuerza laboral.

¿Para quiénes no aplica el aumento del salario mínimo en California?

El Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR) informó que el último ajuste anual al salario mínimo se aplicó el 21 de enero de 2025. Este incremento no abarcó a todos los sectores, ya que existen excepciones específicas para ciertos grupos de trabajadores.

Quienes laboran en cadenas de comida rápida reciben un salario mínimo de US$20 por hora.

El personal de los centros de salud empezó a percibir un sueldo base de US$23 por hora desde el 16 de octubre del 2024.

Por otra parte, un estudio elaborado por la Universidad de California en Berkeley reveló que varias ciudades del estado han fijado salarios mínimos por encima del establecido a nivel estatal. Según el reporte, actualizado en julio, los municipios con las remuneraciones más altas son:

Emeryville: US$19,90 por hora

West Hollywood: US$19,65 por hora

Mountain View: US$19,20 por hora

San Francisco y Berkeley: US$19,18 por hora

Sunnyvale: US$19

El Cerrito: US$18,34

Belmont: US$18,30

Santa Clara y Redwood City: US$18,20 por hora

¿De qué depende el aumento del sueldo mínimo?

La ley estatal establece que el salario mínimo debe actualizarse cada año, tomando como referencia la inflación. Este ajuste se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (IPC-W) a nivel nacional.

Cabe precisar que, incluso si el índice refleja una baja en los precios, la legislación californiana no permite que el salario mínimo disminuya. Además, la normativa impone un límite: el incremento anual no puede superar el 3,5%.

¿Cuánto gana un inmigrante latino en California?

California tiene a una de las mayores poblaciones latinas de Estados Unidos y, de acuerdo con un informe del Instituto de Políticas Públicas publicado en febrero de 2025, este grupo representa cerca del 40% de la fuerza laboral en el estado. Sin embargo, a pesar de su peso en el mercado laboral, una cantidad significativa de trabajadores de origen latino percibe ingresos por debajo del promedio estatal.

Un estudio realizado por el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD), publicado en agosto de 2023, reveló que el 49% de los trabajadores latinos reciben sueldos más bajos en comparación con otros grupos.

Según ZipRecruiter, el ingreso promedio por hora para un trabajador migrante en California es de US$18, una cifra menor al promedio estatal, que alcanza los US$30 por hora. En términos generales, los salarios entre empleados extranjeros oscilan entre los US$9,25 y los US$28,47, mientras que el rango salarial promedio para el resto de trabajadores en el estado va de US$15,27 a US$58,38.