Las nuevas reglas de tránsito para conductores en EE.UU. comenzaron a aplicarse desde el 1 de noviembre. | Visa Place

Desde el 1 de noviembre de 2025, Estados Unidos comenzó a aplicar cinco nuevas leyes para conductores. Algunas de estas normas están dirigidas a la ciudadanía de Oklahoma, mientras que otras aplican exclusivamente en el estado de Washington.

El incumplimiento de estas reglas puede conllevar consecuencias severas, entre ellas, multas que ascienden hasta los US$500, penas de cárcel e incluso la suspensión de la licencia de conducir.

¿Cuáles son las cinco nuevas reglas de tránsito para conductores en Estados Unidos?

Durante la temporada de invierno, quienes se desplacen por zonas montañosas o manejen en condiciones de nieve están obligados a portar cadenas para las llantas, siempre que las condiciones del clima lo exijan. Ignorar esta medida, especialmente cuando hay señalización que lo indica, puede resultar costoso: la sanción alcanza los US$500, según el Departamento de Transporte del Estado de Washington ( WSDOT ).

El proyecto de ley 2263, aprobado por la Cámara de Representantes de Oklahoma, establece la prohibición del uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de comunicación mientras se conduce en zonas escolares y áreas de trabajo. El incumplimiento de esta norma se sanciona con una multa de US$100 por cada infracción cometida.

En Oklahoma, el proyecto de ley 54 del Senado plantea una ampliación en la definición de Conducción Agravada Bajo la Influencia (DUI). Bajo esta nueva disposición, los conductores que manejen en estado de ebriedad y, además, cometan faltas como provocar un accidente, evadir a la policía, sobrepasar el límite de velocidad en zonas escolares, transportar a menores o realizar maniobras peligrosas, enfrentarán sanciones más severas.

). Bajo esta nueva disposición, los conductores que manejen en estado de ebriedad y, además, cometan faltas como provocar un accidente, evadir a la policía, sobrepasar el límite de velocidad en zonas escolares, transportar a menores o realizar maniobras peligrosas, enfrentarán sanciones más severas. La primera infracción podría traducirse en una pena de 10 días de cárcel, mientras que una segunda violación aumentaría la condena a 30 días. En caso de reincidencia, se añadirá un mes adicional de prisión por cada nueva infracción.

También en Oklahoma se implementará una nueva norma conocida como la Ley Marissa Murrow. Esta legislación establece que los camareros que sirvan bebidas alcohólicas en eventos deberán contar con una licencia especial. Además, se exigirá que los trabajadores pasen por una capacitación específica para aprender a detectar señales de embriaguez y así evitar que los asistentes consuman más alcohol del permitido. La nueva Licencia de Camarero para Eventos tendrá un costo anual de US$50.

. Esta legislación establece que los camareros que sirvan bebidas alcohólicas en eventos deberán contar con una licencia especial. Además, se exigirá que los trabajadores pasen por una capacitación específica para aprender a detectar señales de embriaguez y así evitar que los asistentes consuman más alcohol del permitido. La nueva Licencia de Camarero para Eventos tendrá un costo anual de US$50. En Oklahoma, se pondrá en marcha una nueva ley dirigida a los conductores que no respeten el derecho de paso de los motociclistas. Aquellos que incumplan esta norma y provoquen lesiones graves o incluso la muerte deberán enfrentar una multa de US$500. Además, podrían imponerse sanciones complementarias, como la asistencia obligatoria a cursos de reeducación vial, la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de hasta 90 días y el pago de compensaciones económicas a las víctimas.

¿Cómo obtener la licencia de conducir en Estados Unidos en 2025?

Para conseguir una licencia de conducir en Estados Unidos durante 2025, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el estado de residencia. El proceso general implica aprobar una evaluación teórica y otra práctica, además de presentar la documentación solicitada.

Por lo general, se debe obtener primero un permiso de aprendizaje, practicar las maniobras exigidas por la normativa local y, finalmente, programar y rendir los exámenes correspondientes en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o en la entidad encargada de emitir licencias en cada estado.