Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025
Desde enero de 2026, se aplicará un incremento del salario mínimo en California, que dependerá de las cifras de inflación.
- EE.UU. quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador para luchar contra el crimen organizado
Tras los cambios implementados a principios de 2025, el salario mínimo por hora en California durante el mes de noviembre se mantendrá igual, con algunas excepciones. Sin embargo, a partir de 2026, se aplicará un aumento para la mayoría de los trabajadores en el estado.
A pesar de los elevados costos de vida y las presiones inflacionarias, California sigue encabezando la lista de los estados con los salarios más altos de Estados Unidos. Este ajuste salarial afectará especialmente a la comunidad latina e hispana, que representa el 40% de la fuerza laboral en la región, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
PUEDES VER: María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"
¿Cuál es el salario mínimo en California en noviembre de 2025?
A lo largo del año 2025, el salario mínimo en California se mantendrá en US$16.50 por hora, según lo establecido por la Ley de Normas Laborales de California (California Labor Code Section 1182.12).
El Departamento de Finanzas de California (DOF) explicó que no se activó el aumento automático en 2025 porque la inflación en el estado no superó el umbral legal necesario para que se autorice un incremento.
Algunos grupos de trabajadores están sujetos a excepciones. Por ejemplo, los empleados de restaurantes de comida rápida, que ya están bajo una tarifa más alta desde el 1° de abril de 2024, y los trabajadores de centros de salud, que verán un salario mínimo mayor a partir del 16 de octubre de 2024.
PUEDES VER: Vladimir Putin asegura que Rusia retomará ensayos nucleares si es que Estados Unidos decide hacer lo mismo
¿Cuál será el salario mínimo en California en 2026?
El próximo incremento del salario mínimo en California se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. Aunque el monto exacto se definirá según los datos de inflación que se publiquen en otoño, se estima que el salario estará entre US$17 y US$17.25 por hora.
Además, la legislación establece ajustes automáticos cada año, lo que permitirá que los salarios se mantengan alineados con el costo de vida, especialmente en grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
¿Qué sectores tienen sueldos mínimos distintos en California?
Aunque el salario mínimo es el mismo en todo California, hay algunas excepciones dependiendo del sector y del tamaño de la empresa. En los últimos meses, ciertos sectores clave han implementado aumentos específicos:
- Sector de comida rápida: Desde el 1 de abril de 2025, los empleados de cadenas con más de 60 ubicaciones recibirán un salario mínimo de US$20 por hora, según la Ley AB 1228 firmada por el gobernador Gavin Newsom.
- Sector salud: A partir de 2026, se implementará un aumento gradual que comenzará con un salario de US$23 por hora para los empleados de hospitales, clínicas y centros médicos, según la Ley SB 525.
- Gobiernos locales: Ciudades como San Francisco, Los Ángeles y San José ya tienen tarifas superiores al salario mínimo estatal, con salarios que oscilan entre US$17.25 y US$18.67 por hora, según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR).