No habrá aumento de salario mínimo en California en noviembre de 2025. | Unplash

Tras los cambios implementados a principios de 2025, el salario mínimo por hora en California durante el mes de noviembre se mantendrá igual, con algunas excepciones. Sin embargo, a partir de 2026, se aplicará un aumento para la mayoría de los trabajadores en el estado.

A pesar de los elevados costos de vida y las presiones inflacionarias, California sigue encabezando la lista de los estados con los salarios más altos de Estados Unidos. Este ajuste salarial afectará especialmente a la comunidad latina e hispana, que representa el 40% de la fuerza laboral en la región, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

¿Cuál es el salario mínimo en California en noviembre de 2025?

A lo largo del año 2025, el salario mínimo en California se mantendrá en US$16.50 por hora, según lo establecido por la Ley de Normas Laborales de California (California Labor Code Section 1182.12).

El Departamento de Finanzas de California (DOF) explicó que no se activó el aumento automático en 2025 porque la inflación en el estado no superó el umbral legal necesario para que se autorice un incremento.

Algunos grupos de trabajadores están sujetos a excepciones. Por ejemplo, los empleados de restaurantes de comida rápida, que ya están bajo una tarifa más alta desde el 1° de abril de 2024, y los trabajadores de centros de salud, que verán un salario mínimo mayor a partir del 16 de octubre de 2024.

¿Cuál será el salario mínimo en California en 2026?

El próximo incremento del salario mínimo en California se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. Aunque el monto exacto se definirá según los datos de inflación que se publiquen en otoño, se estima que el salario estará entre US$17 y US$17.25 por hora.

Además, la legislación establece ajustes automáticos cada año, lo que permitirá que los salarios se mantengan alineados con el costo de vida, especialmente en grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

¿Qué sectores tienen sueldos mínimos distintos en California?

Aunque el salario mínimo es el mismo en todo California, hay algunas excepciones dependiendo del sector y del tamaño de la empresa. En los últimos meses, ciertos sectores clave han implementado aumentos específicos: