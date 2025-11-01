HOYSuscripcion LR Focus

Amazon despide a 14.000 empleados y niega que se deba a una crisis económica, sino a una “cultura empresarial”

Amazon obtuvo ganacias de más de US$ 35.000 millones en los primeros seis meses de 2025 y se alista para invertir más de US$ 120.000 millones en inteligencia artificial (IA).

Amazon anunció el despido de 14.000 empleados y se prepara para invertir millones de dólares en IA.
Amazon anunció, a través de un comunicado oficial, sobre el despido de 14.000 empleados en todo el mundo yque dará un plazo de 90 días a quienes se vean afectados por la reducción de a fin de que puedan encontrar un nuevo puesto de trabajo.

Al respecto, Andy Jassy, director ejecutivo de la empresa, descartó que la decisión no responda a problemas económicos. “Tampoco se debe a la IA, al menos por ahora. Se trata de una cuestión cultural empresarial”, precisó.

PUEDES VER:

lr.pe

Director desglosa despido de empleados

Andy Jassy señaló que el crecimiento de la empresa en los últimos años, tanto en número de empleados como en la expansión de sus sedes y áreas de negocio, ha generado una estructura más compleja de lo previsto, pues “se termina con mucha más gente que antes y con muchos más niveles jerárquicos… a veces, sin darnos cuenta, se puede debilitar el sentido de pertenencia de quienes realizan el trabajo”, indicó.

En su momento más alto, en 2021, Amazon llegó a superar los 1,6 millones de trabajadores. Para fines del año pasado, esa cifra se redujo a cerca de 1,5 millones, de acuerdo con información entregada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

“Esa estructura puede volver más lento al equipo directivo”, indicó Jassy. Afirmó además que el objetivo de la empresa es seguir funcionando como si fuera una startup, lo que implica necesariamente simplificar su organigrama y reducir los niveles jerárquicos.

PUEDES VER:

lr.pe

El impacto de la Inteligencia Artificial

Amazon, que generó ganacias por encima de los US$ 35.000 millones en los primeros seis meses de 2025, se prepara para invertir más de US$ 120.000 millones en inteligencia artificial (IA) este año.

En medio del entusiasmo que genera esta tecnología, Sam Ransbotham, profesor de análisis de negocios en la Escuela de Administración Carroll del Boston College, advirtió que las expectativas podrían ser más altas de lo que la realidad permite cumplir. “La gente espera mucho de esta tecnología, y no todo lo que esperamos se cumplirá”, señaló.

Por su parte, la empresa expresó en un comunicado que es fundamental tener presente la velocidad con la que evoluciona el mundo en la actualidad. En esa línea, añadió. “Estamos convencidos de que una fuerza laboral más reducida es la clave para liderar en la era de la IA.

PUEDES VER:

lr.pe

Aumento de las menciones de IA en puestos de trabajo

Actualmente, numerosas compañías reconocidas mundialmente, entre ellas Amazon, vienen destacando sus avances en IA como parte de su estrategia de posicionamiento. Sin embargo, un informe de la plataforma de empleo Indeed reveló que, aunque las menciones a la IA en las ofertas laborales van en aumento, cerca del 25% de esos anuncios no explican de forma concreta cómo se aplicará esta tecnología en el cargo ofrecido.

Asimismo, diversas voces expertas expresarin su escepticismo respecto al rol real que desempeña la inteligencia artificial en los recientes recortes de personal. “Hoy por hoy, son muy pocas las compañías que están reemplazando directamente a trabajadores con IA”, comentó Jessica Kriegel, directora de estrategia de Culture Partners, en una entrevista con CNN. Según explicó, lo que está ocurriendo en muchos casos son despidos anticipados, motivados por el deseo de liberar recursos económicos.

