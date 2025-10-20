Caída mundial de Amazon Web provoca fallos en sitios web y populares aplicaciones en internet
Una falla grave en Amazon Web Services (AWS) causa interrupciones globales en aplicaciones y sitios web, afectando a plataformas como Google, Snapchat y Roblox.
La caída global de Amazon Web Services (AWS) debido a una falla grave en su red ha provocado interrupciones en numerosas aplicaciones y sitios web a nivel mundial, entre ellos Google, Snapchat, Roblox, Fortnite y Canva. El incidente, originado por un error en la última actualización del servicio, ha generado múltiples fallos e interrupciones reportadas principalmente desde los Estados Unidos.
El incidente impactó una gran cantidad de plataformas externas que dependen de AWS, incluidas aplicaciones de consumo como Fortnite, Snapchat, Canva, entre muchas otras. Foto: GPC Inc.
La razón del problema de la caída mundial de Amazon Web
La última actualización de AWS registró “tasas de error significativas” en las solicitudes dirigidas a su servicio de almacenamiento de datos DynamoDB, específicamente en la región US-EAST-1, ubicada en el noreste de Virginia. Estas interrupciones fueron detectadas oportunamente y, según las últimas comunicaciones de la empresa, el equipo técnico ya trabaja para restablecer el servicio y mitigar los inconvenientes generados.
"Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte", agregó AWS. "Los ingenieros se involucraron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender completamente la causa raíz".
¿Qué otros sitios fueron afectados?
De acuerdo con el portal Downdetector, las fallas no solo afectaron a los servicios de Amazon Web Services (AWS), sino también a otras plataformas y aplicaciones populares como el asistente virtual Alexa, la televisión en streaming de Amazon, el motor de inteligencia artificial Perplexity y videojuegos como Fortnite y Clash Royale.
Entre los servicios con reportes de interrupciones también figuran Snapchat, Slack, Signal, Tinder, Ring, Roblox, Life360, MyFitnessPal, Xero, Canva, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation y Pokémon Go.
Según el diario The New York Times, la interrupción del servicio también afecta los vuelos en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde se han registrado largas colas en los mostradores de facturación debido a fallas en los quioscos de atención.