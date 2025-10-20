HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Tecnología

Caída mundial de Amazon Web provoca fallos en sitios web y populares aplicaciones en internet

Una falla grave en Amazon Web Services (AWS) causa interrupciones globales en aplicaciones y sitios web, afectando a plataformas como Google, Snapchat y Roblox.

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de computación en la nube de Amazon.com, Inc. que ofrece una amplia gama de servicios
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de computación en la nube de Amazon.com, Inc. que ofrece una amplia gama de servicios | Foto: composición LR/CNN en Español

La caída global de Amazon Web Services (AWS) debido a una falla grave en su red ha provocado interrupciones en numerosas aplicaciones y sitios web a nivel mundial, entre ellos Google, Snapchat, Roblox, Fortnite y Canva. El incidente, originado por un error en la última actualización del servicio, ha generado múltiples fallos e interrupciones reportadas principalmente desde los Estados Unidos.

El incidente impactó una gran cantidad de plataformas externas que dependen de AWS, incluidas aplicaciones de consumo como Fortnite, Snapchat, Canva, entre muchas otras. Foto: GPC Inc.

El incidente impactó una gran cantidad de plataformas externas que dependen de AWS, incluidas aplicaciones de consumo como Fortnite, Snapchat, Canva, entre muchas otras. Foto: GPC Inc.

La razón del problema de la caída mundial de Amazon Web

La última actualización de AWS registró “tasas de error significativas” en las solicitudes dirigidas a su servicio de almacenamiento de datos DynamoDB, específicamente en la región US-EAST-1, ubicada en el noreste de Virginia. Estas interrupciones fueron detectadas oportunamente y, según las últimas comunicaciones de la empresa, el equipo técnico ya trabaja para restablecer el servicio y mitigar los inconvenientes generados.

PUEDES VER: Un tribunal de Estados Unidos juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime

lr.pe

"Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte", agregó AWS. "Los ingenieros se involucraron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender completamente la causa raíz".

¿Qué otros sitios fueron afectados?

De acuerdo con el portal Downdetector, las fallas no solo afectaron a los servicios de Amazon Web Services (AWS), sino también a otras plataformas y aplicaciones populares como el asistente virtual Alexa, la televisión en streaming de Amazon, el motor de inteligencia artificial Perplexity y videojuegos como Fortnite y Clash Royale.

PUEDES VER: Mujer recibe paquetes de Amazon que no pidió durante un año: vendedor usó su casa como dirección de retorno

lr.pe

Entre los servicios con reportes de interrupciones también figuran Snapchat, Slack, Signal, Tinder, Ring, Roblox, Life360, MyFitnessPal, Xero, Canva, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation y Pokémon Go.

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora

Según el diario The New York Times, la interrupción del servicio también afecta los vuelos en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde se han registrado largas colas en los mostradores de facturación debido a fallas en los quioscos de atención.

Notas relacionadas
Un tribunal de Estados Unidos juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime

Un tribunal de Estados Unidos juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime

LEER MÁS
Mujer abandona Estados Unidos tras ser despedida de Amazon y busca nueva vida en Europa: "Una mejor calidad de vida"

Mujer abandona Estados Unidos tras ser despedida de Amazon y busca nueva vida en Europa: "Una mejor calidad de vida"

LEER MÁS
Temu y Mercado Libre se disputan el reinado del eCommerce en Sudamérica, mientras Amazon se afianza en México

Temu y Mercado Libre se disputan el reinado del eCommerce en Sudamérica, mientras Amazon se afianza en México

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
WhatsApp: ¿qué significa el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’?

WhatsApp: ¿qué significa el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Tecnología

YouTube se cayó a nivel mundial: miles de usuarios reportan problemas en la plataforma

Sigue a La República desde Google Discover y mantente informado desde tu celular con estos pasos

Abu Dabi lanza aplicación que permite casarse en 24 horas desde cualquier parte del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025