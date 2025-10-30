Este video no muestra el ojo del Huracán Melisa a través de un avión: fue hecho con IA

LO FALSO:

¡Video grabado desde un avión capta al huracán Melissa en su paso por Jamaica!

LO VERDADERO:

Tras someter el video al programa Sightengine, se detectó que el 82% fue generado por IA.

El huracán Melissa tocó tierra el pasado 28 de octubre en Jamaica como un fenómeno de categoría 5, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 km/h, según reportes de la Agencia EFE. En los últimos días, un video ha captado la atención de miles de usuarios en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. En la grabación, se observa lo que parece ser el ojo del huracán Melissa, visto desde la ventana de un avión en pleno paso por Jamaica.

Las imágenes muestran una gran masa nubosa que parece absorberse en el centro, formando un agujero negro, lo que genera una vista impactante del fenómeno, aumentando su popularidad y generando gran preocupación entre los usuarios. En este contexto, el video se viralizó alcanzando hasta el momento 1.066 'me gusta', 13 comentarios y fue 468 compartido por distintos usuarios.

El impactante video del ojo del huracán Melissa, captada desde un avión en su paso por Jamaica es en realidad IA

Las impresionantes imágenes del huracán que circulan en redes sociales han intensificado la percepción de dramatismo en la cobertura mediática del evento. Aunque el huracán Melissa generó preocupación real por su fuerza y los daños que podía causar en Jamaica, el video que muestra el ojo del huracán desde un avión no corresponde a una grabación auténtica.

En realidad, se trata de una creación digital elaborada con herramientas de Inteligencia Artificial, esto se pudo comprobar tras someter el video al programa Sightengine que detectó que el 82% fue generado por IA. Diseñada para parecer verosímil y captar la atención del público. Esta combinación de realismo visual y contexto alarmante ha contribuido a que millones de personas compartan el contenido sin verificar su autenticidad. Por lo tanto, el video es falso y no representa una imagen real del fenómeno natural.

Conclusión:

El video que circula en redes sociales, mostrando el ojo del huracán Melissa desde un avión, es falso. Aunque las imágenes parecen reales y han generado gran impacto, se trata de una creación digital elaborada con Inteligencia Artificial. No corresponde a un registro auténtico del fenómeno natural y no refleja la verdadera magnitud del huracán. Este caso subraya la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente en situaciones de emergencia o desastres naturales, para evitar la propagación de contenido engañoso.

