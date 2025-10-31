LO FALSO:

Un pastor exigió donaciones a los miembros de su iglesia para poder comprar dos iPhone 17 Pro Max.

LO VERDADERO:

Tras analizar el video viral con tres herramientas que detectan si un contenido fue generado mediante inteligencia artificial, se determinó que había sido creado con IA.

El iPhone 17 Pro Max salió a la venta el 19 de septiembre de 2025 y se posicionó como uno de los celulares más costosos de Apple, además del de gama más alta. Su precio oficial para los equipos con 2 Terabytes de almacenamiento es de US$1.999, sin incluir impuestos locales, según la tienda virtual de Apple.

En ese contexto, se difundió en redes sociales un video en el que un pastor pedía donaciones a los seguidores de su iglesia para comprar dos iPhone 17 Pro Max con 2 terabytes de almacenamiento: uno para él y otro para su esposa. Sin embargo, tras analizar el video viral con diferentes aplicaciones que detectan contenido generado con inteligencia artificial, se determinó que había sido creado con IA.

El video se volvió viral en países como México, Colombia y Perú. Fue difundido por diversos medios de comunicación, entre ellos Infobae, Exitosa, El Tiempo y Telediario México. También circuló ampliamente en redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube y Twitter, donde varios clips superaron el medio millón de visualizaciones.

Video viral de pastor pidiendo donaciones para comprar iPhones 17 Pro Max fue generado con IA

El equipo de Verificador LR analizó el video con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, se concluyó que el material presentaba un 85% de probabilidad de haber sido creado con IA.

AI-Generated Content Detection detectó que el video viral fue hecho con IA

Por otro lado, Sightengine, una plataforma que identifica alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y revisión de metadatos, determinó que la imagen tenía un 99% de coincidencia con contenido generado artificialmente.

Sightengine detectó que el video viral fue hecho con IA

Finalmente, se empleó 'Is it AI?', una herramienta diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza del 99%.

"Is it AI?" determinó que el video fue realizado con inteligencia artificial

Conclusión:

En síntesis, el video viral que muestra a un pastor pidiendo donaciones para comprar dos iPhone 17 Pro Max fue analizado con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados confirmaron que el material fue creado mediante IA. Por tanto, es falso el video de un pastor que exige donaciones para comprar dos iPhone 17 Pro Max para él y su esposa.

