Policías de Nueva York entraron a casa de inmigrante y encontraron 9 kilos de cocaína dentro de 45 cajas

Un operativo antidrogas en Nueva York terminó con un hallazgo sorprendente. Policías entraron a la casa de un inmigrante latino y descubrieron un cargamento cuyo valor asciende a 300.000 dólares.

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron 45 cajas de puros que escondían compartimentos falsos. En ellos se ocultaban casi nueve kilos de cocaína.

Policías de Nueva York encuentran 9 kilos de cocaína en casa de inmigrante

El operativo antidroga de la policía de Nueva York se realizó en el vecindario de Cypress Hills. Las autoridades identificaron al sospechoso como José Leonardo, un hombre de 30 años que llevaba meses bajo vigilancia. La investigación estuvo a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de la Fiscalía de Brooklyn.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron casi nueve kilos de cocaína y cerca de un kilo de ketamina en la habitación del sospechoso. Según los investigadores, estas sustancias estaban destinadas a ser distribuidas en pequeñas cantidades en distintos barrios de Nueva York.

¿Qué pasará con José Leonardo?

José Leonardo fue liberado bajo fianza de 100.000 dólares y con monitoreo electrónico. De acuerdo con El Diario de Nueva York, se declaró culpable y enfrenta una condena que podría ir de ocho a 20 años de prisión.

La redada se concretó gracias a un trabajo conjunto entre la oficina de la fiscal Bridget Brennan, la Policía de Nueva York, la DEA y la Fiscalía de Brooklyn.