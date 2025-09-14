HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Policías de Nueva York entraron a casa de inmigrante y encontraron 9 kilos de cocaína dentro de 45 cajas

Policías de Nueva York hallan 9 kilos de cocaína en 45 cajas durante operativo en Cypress Hills con droga valuada en 300.000 dólares.

Operativo en Nueva York donde policías encuentran 9 kilos de cocaína.
Operativo en Nueva York donde policías encuentran 9 kilos de cocaína. | The Jersey Journal

Un operativo antidrogas en Nueva York terminó con un hallazgo sorprendente. Policías entraron a la casa de un inmigrante latino y descubrieron un cargamento cuyo valor asciende a 300.000 dólares.

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron 45 cajas de puros que escondían compartimentos falsos. En ellos se ocultaban casi nueve kilos de cocaína.

PUEDES VER: ICE arresta y deporta a inmigrante de El Salvador que sería miembro de la Mara Salvatrucha: extranjero era buscado por Interpol

lr.pe

Policías de Nueva York encuentran 9 kilos de cocaína en casa de inmigrante

El operativo antidroga de la policía de Nueva York se realizó en el vecindario de Cypress Hills. Las autoridades identificaron al sospechoso como José Leonardo, un hombre de 30 años que llevaba meses bajo vigilancia. La investigación estuvo a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de la Fiscalía de Brooklyn.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron casi nueve kilos de cocaína y cerca de un kilo de ketamina en la habitación del sospechoso. Según los investigadores, estas sustancias estaban destinadas a ser distribuidas en pequeñas cantidades en distintos barrios de Nueva York.

PUEDES VER: ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

lr.pe

¿Qué pasará con José Leonardo?

José Leonardo fue liberado bajo fianza de 100.000 dólares y con monitoreo electrónico. De acuerdo con El Diario de Nueva York, se declaró culpable y enfrenta una condena que podría ir de ocho a 20 años de prisión.

La redada se concretó gracias a un trabajo conjunto entre la oficina de la fiscal Bridget Brennan, la Policía de Nueva York, la DEA y la Fiscalía de Brooklyn.

Notas relacionadas
Juez de EEUU permite que agentes de ICE sigan arrestando extranjeros en audiencias de inmigración en Nueva York

Juez de EEUU permite que agentes de ICE sigan arrestando extranjeros en audiencias de inmigración en Nueva York

LEER MÁS
Zohran Mamdani promete arrestar a Netanyahu por “crímenes de guerra” si es elegido alcalde Nueva York

Zohran Mamdani promete arrestar a Netanyahu por “crímenes de guerra” si es elegido alcalde Nueva York

LEER MÁS
El conmovedor gesto de un padre que se tatuó la cicatriz de su hijo: sobrevivió a 7 operaciones al corazón desde que nació

El conmovedor gesto de un padre que se tatuó la cicatriz de su hijo: sobrevivió a 7 operaciones al corazón desde que nació

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aerolíneas de EEUU suspenden a empleados por publicaciones sobre el tiroteo fatal de Charlie Kirk en Utah

Aerolíneas de EEUU suspenden a empleados por publicaciones sobre el tiroteo fatal de Charlie Kirk en Utah

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en EEUU? Precios, características, colores y fecha de lanzamiento del nuevo teléfono de Apple

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en EEUU? Precios, características, colores y fecha de lanzamiento del nuevo teléfono de Apple

LEER MÁS
USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

LEER MÁS
Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco FC venció a Sporting Cristal y se puso segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Proyectos del Congreso apuntan a derogar la reforma del sistema de pensiones que favorece a las AFP

Venezuela advierte a Trinidad y Tobago y Guayana que recibirán una respuesta si se "prestan" para un ataque de EEUU

USA

Aerolíneas de EEUU suspenden a empleados por publicaciones sobre el tiroteo fatal de Charlie Kirk en Utah

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en EEUU? Precios, características, colores y fecha de lanzamiento del nuevo teléfono de Apple

USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota