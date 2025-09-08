HOYSuscripcion LR Focus

USA

Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

Kathy Hochul firma leyes laborales en Nueva York para beneficio de trabajadores y confirma salario mínimo de hasta US$16.50 en 2025.

Hochul aprueba 5 leyes laborales en Nueva York y fija salario mínimo de US$16.50 en 2025.
Hochul aprueba 5 leyes laborales en Nueva York y fija salario mínimo de US$16.50 en 2025. | Composición LR

La gobernadora Kathy Hochul firmó un paquete de 5 leyes para ampliar las protecciones laborales en Nueva York. Estas normas también buscan crear empleos sindicalizados.

La firma se realizó antes del tradicional Desfile del Día del Trabajo en Nueva York. "Estamos tomando medidas enérgicas para proteger los derechos de los trabajadores", afirmó Hochul.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Kathy Hochul firma leyes para beneficiar a trabajadores en Nueva York

El paquete incluye reformas que van desde la defensa de sindicatos públicos hasta la promoción de empleos en el sector de energía renovable. Estas son las principales leyes firmadas por la gobernadora Kathy Hochul en Nueva York:

  • S.8034A/A8590A: autoriza a la Junta de Relaciones Laborales Públicas de Nueva York a intervenir en disputas laborales cuando la Junta Nacional de Relaciones Laborales no pueda hacerlo.
  • S.5254/A.6612: protege a los sindicatos públicos contra reducciones salariales derivadas de investigaciones relacionadas con la seguridad en el trabajo.
  • S.12/A.779: refuerza la protección de los sindicatos públicos durante suspensiones o despidos masivos.
  • S.2457B/A3999B: crea un programa de subvenciones para proyectos de aislamiento mecánico en distritos escolares.
  • A.2730A: exige a contratistas de obras de energía renovable contar con programas de aprendizaje y preaprendizaje aprobados por el Departamento de Trabajo de Nueva York.

Hochul destacó que los trabajadores sindicalizados son "el alma de Nueva York" y criticó al presidente Donald Trump por no priorizar una Junta Nacional de Relaciones Laborales sólida.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

¿Cuál es el salario mínimo en Nueva York para 2025?

Además de estas nuevas leyes, el Departamento de Trabajo de Nueva York confirmó los salarios mínimos que estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025:

  • US$16.50 por hora en la ciudad de Nueva York
  • US$16.50 por hora en Long Island y el condado de Westchester
  • US$15.50 por hora en el resto del estado

En el caso de los trabajadores de comida rápida, el salario será de 16.50 dólares por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester.

