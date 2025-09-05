HOYSuscripcion LR Focus

USA

Venezolana enfrentaría hasta 20 años de cárcel por homicidio involuntario de una cadete en Estados Unidos

La joven venezolana huyó tras atropellar a la cadete de 18 años; por lo que la justicia estadounidense pidió una condena mayor y una multa de 10.000 dólares.

La joven venezolana huyó de la justicia para evitar su condena y la reparación civil que debe realizar a la familia de la víctima.
La joven venezolana huyó de la justicia para evitar su condena y la reparación civil que debe realizar a la familia de la víctima. | Foto: composición LR/ AP/ Instagram

El caso de una venezolana ha generado controversia en Estados Unidos tras cometer el homicidio involuntario de una cadete de la Fuerza Aérea de EE. UU. Se trata de Daikerlyn Alejandra González, de 21 años, quien ocasionó un trágico accidente ocurrido en mayo de este año, en el que falleció Ava Moore, de 18 años.

De acuerdo a los últimos detalles del caso, la joven venezolana habría recibido ayuda de Maikel Alexander Coello Perozo, de 21 años, para que huyera tras el atropello fatal; por lo que, también enfrenta cargos judiciales. 

PUEDES VER: ¿EEUU invadirá Venezuela? Las razones detrás del despliegue militar de Trump en el Caribe, según análisis de expertos

lr.pe

Venezolana afronta 20 años de presión en Estados Unidos tras homicidio involuntario

Según la acusación formal, González conducía una moto de agua a alta velocidad en Lago Grapevine de Texas cuando chocó contra la cadete Moore, quien navegaba en kayak rumbo a su academia militar. La víctima fue trasladada al hospital con un traumatismo craneal severo, que lamentablemente resultó fatal con el fallecimiento de la joven.

En un comunicado de prensa del abogado de la familia de la víctima, un gran jurado del condado de Tarrant acusó a la venezolana por este delito grave de segundo grado y declaró que le podría corresponder hasta 20 años de prisión y una multa mínima de 10.000 dólares.

El abogado de la familia de Ava Moore anunció que emprenderán una investigación independiente, centrada en las políticas de patrullaje acuático, protocolos de seguridad y normas de cumplimiento locales, estatales y federales. Subrayó la necesidad urgente de reformas que garanticen la protección de los usuarios de los lagos durante todo el año y no solo en épocas de mayor afluencia.

"Los lagos de Texas pueden ser extremadamente peligrosos sin una supervisión adecuada, y se necesitan reformas significativas para proteger al público y prevenir futuras tragedias. La seguridad en los lagos debe ser una prioridad, no solo durante los días festivos de alto tráfico, sino todos los días", mencionó el abogado de la familia.

