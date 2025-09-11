HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

La angustiante llamada de la azafata Betty Ong desde el primer avión que impactó contra las Torres Gemelas: "Nos están secuestrando"

Antes de que el avión de American Airlines impactara en las Torres Gemelas, la azafata Betty Ong alertó del secuestro del vuelo 11 en una llamada de 20 minutos.

Betty Ong alertó del secuestro del vuelo 11 antes de que el avión de American Airlines chocara contra las Torres Gemelas.
Betty Ong alertó del secuestro del vuelo 11 antes de que el avión de American Airlines chocara contra las Torres Gemelas. | Composición LR

La voz de Betty Ong fue la primera alerta de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Desde el vuelo 11 de American Airlines, la azafata informó que el avión había sido secuestrado.

Durante más de 20 minutos relató los hechos ocurridos en la cabina. Sus palabras reflejaron la angustia del momento y quedaron como uno de los testimonios más impactantes de aquel día.

PUEDES VER: Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

lr.pe

¿Qué dijo la azafata Betty Ong durante la angustiante llamada?

Betty Ong, nacida en San Francisco y con más de diez años de experiencia como azafata, atendía el vuelo 11 cuando se comunicó con Nydia Gonzalez, supervisora de American Airlines.

"La cabina del piloto no responde. Alguien ha sido apuñalado en clase ejecutiva y creo que hay MACE (pulverizador de pimienta). No podemos respirar. No lo sé, creo que nos están secuestrando", dijo alrededor de las 8:20 de la mañana.

Siete minutos antes, la torre de control había perdido contacto con el piloto. Para entonces, los controladores ya habían notado que la trayectoria del avión era anómala.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

lr.pe

Betty Ong y los últimos minutos del vuelo 11

Durante la llamada, la azafata Betty Ong comentó que en la clase económica los pasajeros no entendían qué sucedía. Al ser consultada sobre los atacantes, señaló que ocupaban los asientos "2A y 2B". Entre ellos estaba Mohammad Atta, líder del grupo, quien asumió el control de la aeronave.

Minutos después, Nydia Gonzalez perdió la comunicación. "Parece que… parece que la perdimos", expresó. Más tarde recordó las últimas palabras de Betty Ong: habría susurrado "Recen por nosotros".

Los atentados del 11 de septiembre dejaron cerca de 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. La mayoría de las víctimas se encontraba en el World Trade Center de Nueva York, donde se calcula que unas 16.000 personas trabajaban aquella mañana.

Notas relacionadas
Estuvo en avión secuestrado por Al Qaeda el 11S, llamó a su esposo y evitó ataque terrorista: "Adiós, cariño"

Estuvo en avión secuestrado por Al Qaeda el 11S, llamó a su esposo y evitó ataque terrorista: "Adiós, cariño"

LEER MÁS
¿Qué pasó con el avión que se estrelló en Pensilvania? Cronología del vuelo 93 en los atentados terroristas del 11 de septiembre

¿Qué pasó con el avión que se estrelló en Pensilvania? Cronología del vuelo 93 en los atentados terroristas del 11 de septiembre

LEER MÁS
El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

LEER MÁS
USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

LEER MÁS
Inmigrantes venezolanos con TPS en EEUU podrán obtener y renovar licencias de conducir en Miami-Dade este 2025

Inmigrantes venezolanos con TPS en EEUU podrán obtener y renovar licencias de conducir en Miami-Dade este 2025

LEER MÁS
ICE detiene a seis inmigrantes indocumentados tras mortal atropello durante fiesta en EEUU: víctima fue arrastrada hasta su casa

ICE detiene a seis inmigrantes indocumentados tras mortal atropello durante fiesta en EEUU: víctima fue arrastrada hasta su casa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

USA

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

Inmigrantes venezolanos con TPS en EEUU podrán obtener y renovar licencias de conducir en Miami-Dade este 2025

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota