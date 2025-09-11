Betty Ong alertó del secuestro del vuelo 11 antes de que el avión de American Airlines chocara contra las Torres Gemelas. | Composición LR

La voz de Betty Ong fue la primera alerta de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Desde el vuelo 11 de American Airlines, la azafata informó que el avión había sido secuestrado.

Durante más de 20 minutos relató los hechos ocurridos en la cabina. Sus palabras reflejaron la angustia del momento y quedaron como uno de los testimonios más impactantes de aquel día.

¿Qué dijo la azafata Betty Ong durante la angustiante llamada?

Betty Ong, nacida en San Francisco y con más de diez años de experiencia como azafata, atendía el vuelo 11 cuando se comunicó con Nydia Gonzalez, supervisora de American Airlines.

"La cabina del piloto no responde. Alguien ha sido apuñalado en clase ejecutiva y creo que hay MACE (pulverizador de pimienta). No podemos respirar. No lo sé, creo que nos están secuestrando", dijo alrededor de las 8:20 de la mañana.

Siete minutos antes, la torre de control había perdido contacto con el piloto. Para entonces, los controladores ya habían notado que la trayectoria del avión era anómala.

Betty Ong y los últimos minutos del vuelo 11

Durante la llamada, la azafata Betty Ong comentó que en la clase económica los pasajeros no entendían qué sucedía. Al ser consultada sobre los atacantes, señaló que ocupaban los asientos "2A y 2B". Entre ellos estaba Mohammad Atta, líder del grupo, quien asumió el control de la aeronave.

Minutos después, Nydia Gonzalez perdió la comunicación. "Parece que… parece que la perdimos", expresó. Más tarde recordó las últimas palabras de Betty Ong: habría susurrado "Recen por nosotros".

Los atentados del 11 de septiembre dejaron cerca de 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. La mayoría de las víctimas se encontraba en el World Trade Center de Nueva York, donde se calcula que unas 16.000 personas trabajaban aquella mañana.