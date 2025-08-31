HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Ex-alcalde de Nueva York resulta gravemente herido en accidente de tránsito en EEUU

Rudy Giuliani, conocido por su gestión durante el 11-S, fue impactado en la parte trasera de su vehículo el domingo por la noche, en New Hampshire.

El exalcalde de Nueva York se encuentra bien tras protagonizar un accidente de tránsito.
El exalcalde de Nueva York se encuentra bien tras protagonizar un accidente de tránsito. | Foto: Composición LR

Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, se encuentra hospitalizado tras protagonizar un accidente automovilístico en New Hampshire, según informó un portavoz el domingo. En el comunicado, se informa que tiene una fractura de vértebra torácica, así como múltiples daños en las extremidades. Pese a la gravedad del choque, se reporta que el ex burgomaestre se encuentra recuperándose y con buen ánimo.

Según comenta Michael Ragusa, portavoz y jefe de seguridad, Giuliani habría ayudado a una mujer víctima de violencia doméstica. En el choque, otras dos personas resultaron heridas, aunque sin poner en peligro su vida. Se conoció también que el accidente ocurrió delante de personal de bomberos y policial, quienes fueron los primeros en ayudar a los involucrados.

PUEDES VER: Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en corte de Nueva York

lr.pe

¿Cómo fue el accidente de Rudy Giuliani?

Según informó un portavoz de Giuliani, el carro en el que iba fue detenido por una mujer, de identidad desconocida, que aseguraba ser víctima de violencia doméstica. El exalcalde asistió a la mujer, llamando al 911 y esperando a que se acerquen las autoridades para que sigan con el caso. Después, continuó su camino.

Mientras atendían la urgencia, ubicada en la I-93 en Manchester, New Hampshire al otro lado de la carretera, el auto de Giuliani era impactado violentamente por detrás. El político y su conductor resultaron heridos en el impacto, aunque no de gravedad, según el comunicado que hizo público Fox News. Ragusa declaró también para NPR que el estado actual del exalcalde es lúcido: "Completamente alerta y consciente, y su equipo médico está satisfecho con su progreso", comentó.

PUEDES VER: La increíble historia del 'hombre oruga', la estrella del circo freak que brillaba en EEUU fumando y afeitándose sin brazos

lr.pe
Este es el comunicado oficial sobre el estado actual del exalcalde Rudy Giuliani. Foto: Twitter

Este es el comunicado oficial sobre el estado actual del exalcalde Rudy Giuliani. Foto: Twitter

Traducción: La noche del 30 de agosto de 2025, en New Hampshire, el alcalde Giuliani estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Antes del incidente, fue detenido por una mujer que era víctima de un caso de violencia doméstica. El alcalde Giuliani brindó asistencia de inmediato y contactó al 911. Permaneció en el lugar hasta que los oficiales respondieron y garantizaron su seguridad. Posteriormente, mientras viajaba por la autopista, el vehículo del alcalde Giuliani fue impactado por detrás a alta velocidad. Fue trasladado a un centro de trauma cercano, donde se le diagnosticó una fractura en las vértebras torácicas, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior. Su socio comercial y su proveedor médico fueron contactados de inmediato y llegaron al hospital para supervisar su atención.

La carrera de Rudy Giuliani

Rudy Giuliani es conocido como el 'alcalde de EEUU', debido a que fue durante su gestión municipal cuando ocurrió el ataque del 11 de septiembre contra las torres en el World Trade Center. El entonces alcalde se convirtió en la cara de los afectados, representando a su ciudad y los efectos que dejó en ella. Después de ello, siguió participando activamente en el partido republicano, incluso asistiendo legalmente al presidente Donald Trump.

Recientemente, Giuliani ha enfrentado importantes problemas legales, ligados con su participación en el equipo que impugnó los resultados electorales del 2020, junto a Donald Trump. En Georgia y Arizona, fue acusado formalmente de intentar anular el resultado de los votos de ese año, además de pagar 148 millones de dólares por difamación a dos extrabajadores electorales de Georgia por afirmar que ellos procesaron papeletas falsas. En enero de este año, fue declarado en desacato judicial por negarse a cumplir dicha sentencia.

Notas relacionadas
Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en corte de Nueva York

Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en corte de Nueva York

LEER MÁS
La increíble historia del 'hombre oruga', la estrella del circo freak que brillaba en EEUU fumando y afeitándose sin brazos

La increíble historia del 'hombre oruga', la estrella del circo freak que brillaba en EEUU fumando y afeitándose sin brazos

LEER MÁS
Bus turístico se estrella y deja 5 muertos y más de 40 heridos tras volver de las cataratas del Niagara a Nueva York

Bus turístico se estrella y deja 5 muertos y más de 40 heridos tras volver de las cataratas del Niagara a Nueva York

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 30 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 30 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
Jueza federal en EEUU frena plan de Trump de ampliar deportaciones rápidas por "riesgo significativo" para inmigrantes

Jueza federal en EEUU frena plan de Trump de ampliar deportaciones rápidas por "riesgo significativo" para inmigrantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

USA

¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 30 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota