Ex-alcalde de Nueva York resulta gravemente herido en accidente de tránsito en EEUU

Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, se encuentra hospitalizado tras protagonizar un accidente automovilístico en New Hampshire, según informó un portavoz el domingo. En el comunicado, se informa que tiene una fractura de vértebra torácica, así como múltiples daños en las extremidades. Pese a la gravedad del choque, se reporta que el ex burgomaestre se encuentra recuperándose y con buen ánimo.

Según comenta Michael Ragusa, portavoz y jefe de seguridad, Giuliani habría ayudado a una mujer víctima de violencia doméstica. En el choque, otras dos personas resultaron heridas, aunque sin poner en peligro su vida. Se conoció también que el accidente ocurrió delante de personal de bomberos y policial, quienes fueron los primeros en ayudar a los involucrados.

¿Cómo fue el accidente de Rudy Giuliani?

Según informó un portavoz de Giuliani, el carro en el que iba fue detenido por una mujer, de identidad desconocida, que aseguraba ser víctima de violencia doméstica. El exalcalde asistió a la mujer, llamando al 911 y esperando a que se acerquen las autoridades para que sigan con el caso. Después, continuó su camino.

Mientras atendían la urgencia, ubicada en la I-93 en Manchester, New Hampshire al otro lado de la carretera, el auto de Giuliani era impactado violentamente por detrás. El político y su conductor resultaron heridos en el impacto, aunque no de gravedad, según el comunicado que hizo público Fox News. Ragusa declaró también para NPR que el estado actual del exalcalde es lúcido: "Completamente alerta y consciente, y su equipo médico está satisfecho con su progreso", comentó.

Este es el comunicado oficial sobre el estado actual del exalcalde Rudy Giuliani. Foto: Twitter

Traducción: La noche del 30 de agosto de 2025, en New Hampshire, el alcalde Giuliani estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Antes del incidente, fue detenido por una mujer que era víctima de un caso de violencia doméstica. El alcalde Giuliani brindó asistencia de inmediato y contactó al 911. Permaneció en el lugar hasta que los oficiales respondieron y garantizaron su seguridad. Posteriormente, mientras viajaba por la autopista, el vehículo del alcalde Giuliani fue impactado por detrás a alta velocidad. Fue trasladado a un centro de trauma cercano, donde se le diagnosticó una fractura en las vértebras torácicas, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior. Su socio comercial y su proveedor médico fueron contactados de inmediato y llegaron al hospital para supervisar su atención.

La carrera de Rudy Giuliani

Rudy Giuliani es conocido como el 'alcalde de EEUU', debido a que fue durante su gestión municipal cuando ocurrió el ataque del 11 de septiembre contra las torres en el World Trade Center. El entonces alcalde se convirtió en la cara de los afectados, representando a su ciudad y los efectos que dejó en ella. Después de ello, siguió participando activamente en el partido republicano, incluso asistiendo legalmente al presidente Donald Trump.

Recientemente, Giuliani ha enfrentado importantes problemas legales, ligados con su participación en el equipo que impugnó los resultados electorales del 2020, junto a Donald Trump. En Georgia y Arizona, fue acusado formalmente de intentar anular el resultado de los votos de ese año, además de pagar 148 millones de dólares por difamación a dos extrabajadores electorales de Georgia por afirmar que ellos procesaron papeletas falsas. En enero de este año, fue declarado en desacato judicial por negarse a cumplir dicha sentencia.