El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió públicamente el uso de la fuerza militar contra presuntos miembros de cárteles del narcotráfico, luego de que una operación estadounidense en el mar Caribe provocara el hundimiento de una narcolancha que habría partido desde las costas de Venezuela.

El funcionario afirmó que eliminar a quienes considera responsables de “envenenar” a ciudadanos estadounidenses representa el mejor uso posible del poder militar del país. La polémica aumentó tras una serie de mensajes en los que Vance minimizó las acusaciones sobre la legalidad de dichas acciones.

JD Vance justifica ataque letal contra embarcación narcoterrorista

El sábado 6 de septiembre, la mano derecha del presidente Donald Trump justificó que asesinar a narcotraficantes es necesario si se trata de defender la seguridad de Estados Unidos.

Publicación de JD Vance. Fuente: X

En su publicación, aseguró que las drogas provenientes de los cárteles, como el Cártel de los Soles —vinculado a Nicolás Maduro—, “envenenan” a los ciudadanos estadounidenses y que, por lo tanto, el reciente ataque constituye “el mayor y mejor uso de las fuerzas” militares del país.

Además, complementó su polémico mensaje en X al afirmar que sus acciones buscan proteger a Estados Unidos de la “escoria de la tierra”.

JD Vance responde a señalamientos sobre presuntos crímenes de guerra

Ese mismo día, un usuario en X cuestionó la legalidad de los hechos, señalando que matar a personas en otro país sin el debido proceso podría constituir un crimen de guerra. El mensaje decía: “Matar a ciudadanos de otra nación que sean civiles sin el debido proceso se llama crimen de guerra”.

Respuesta a la publicación de JD Vance. Fuente: X

Frente a esta acusación, Vance respondió con una frase que generó aún más controversia, especialmente por tratarse de un funcionario de la Casa Blanca: “No me importa una mierda cómo lo llames”. Esta declaración desató un intenso debate en las redes sociales.