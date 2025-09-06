Miles de manifestantes salieron a las calles de Washington D.C. para protestar en contra del despliegue de tropas en la ciudad por parte de Trump. | Foto: Composición LR

Miles de manifestantes salieron a las calles de Washington D.C. para protestar en contra del despliegue de tropas en la ciudad por parte de Trump. | Foto: Composición LR

En Washington D.C., manifestantes salieron a protestar durante el sábado 6 de septiembre. El motivo de su movilización era mostrar su rechazo al despliegue de tropas federales que el presidente Donald Trump ha apoyado en el último mes. Esto es un golpe en contra de lo que el propio mandatario defiende, relacionado a que hizo a la ciudad más segura con la presencia de la Guardia Nacional.

La protesta se llamó 'Todos Somos DC', y convocó a miles de manifestantes desde Meridian Hill Park hasta cerca a la Casa Blanca. A diferencia de Los Ángeles, y pese a contar con las fuerzas armadas en el estado, estas no se acercaron a la marcha, solo formando un cerco en torno a Freedom Plaza, donde se concentraron.

¿Cómo fue la protesta 'Todos Somos DC' en contra de Donald Trump?

Organizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la manifestación es considerada como una de las más ordenadas en contra de las medidas de Trump. Pese a sus esfuerzos por demostrar que el despliegue de tropas fue beneficioso para Washington D.C., una gran masa de persona dejó en evidencia su descontento con esta medida, llamándolo 'dictador', según Mark Fitzpatrick, en una entrevista para AP News.

A parte de cánticos, los asistentes flameaban pancartas que decían "Trump debe irse ahora mismo" o "Fin a la ocupación de DC". También se incluyeron carteles en el idioma español, que muestran también la posición en contra de las políticas anti migratorias del mandatario, quién también delegó poder federal a los agentes policiales con detenciones en torno al status migratorio.

Las amenazas de Trump sobre desplegar tropas en Chicago

Donald Trump ha protagonizado una discusión mediática con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ya que amenaza con el despliegue de tropas a la ciudad de Illinois. Por ello, justificó el apoyo de la Guardia Nacional en Washington D.C. como una medida de seguridad, poniendo fin a la delincuencia que azotaba a la urbe de la capital nacional.

Sin embargo, tanto el acalde como el gobernador de Illinois, JB Prtizker, han mostrado su rechazo a esta medida, llamándola un "momento difícil y sin precedentes". Asimismo, ambos representantes amenazaron con llevar el caso a los tribunales. Pese a ello, el presidente mantiene su posición, publicando en su perfil de Truth Social un post que dice: "Amo el olor de las deportaciones en la mañana...Chicago está a punto de saber por qué se llama el Departamento de Guerra". Asimismo, adjuntó una imagen en referencia a la película 'Apocalypse Now".