USA

En Chicago suspenden festejos de la independencia de México ante amenazas de Trump de desplegar tropas federales

El organizador del evento, anunció la suspensión de 'El Grito Chicago' priorizando la seguridad de las personas frente a las declaraciones de Donald Trump.

El evento 'El grito Chicago' se canceló con el fin de resguardar a asistentes de las amenazas del presidente Trump.
El evento 'El grito Chicago' se canceló con el fin de resguardar a asistentes de las amenazas del presidente Trump. | Foto: Composición LR

La ciudad de Chicago, en Illinois, EE.UU. iba a tomar lugar el tradicional festival El Grito en el centro, conmemorando la independencia de México. Sin embargo, en medio de la amenazas del presidente Donald Trump de desplegar tropas federales en la urbe, se decidió posponer el conocido evento hasta nuevo aviso. Los organizadores comentaron en un comunicado el objetivo de proteger a la comunidad latina de las redadas anti migratorias.

Recordemos que Brandon Johnson y Donald Trump se encuentran en una disputa pública, donde el mandatario está constantemente mencionando su deseo de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, mientras que el alcalde rechaza cualquier tipo de intervención federal. Sin embargo, la situación motivó a la suspensión del festival 'El Grito', programado originalmente para el 13 y 14 de septiembre, por medio a que se intensificación las operaciones del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

PUEDES VER: Donald Trump creará lista negra de países que practiquen "detenciones injustas" de estadounidenses

'El Grito' se suspende por amenazas de Trump

El festival 'El Grito' se iba a realizar en Grant Park durante el 13 y 14 de septiembre, como antesala a las celebraciones por la independencia mexicana. Pese a tener en su historial solo una edición, realizada en el 2024, esta ganó mucha popularidad no solo en la comunidad latina, ya que dentro de su programación incluían tanto actividades familiares como juegos mecánicos para niños.

Por medio de un comunicado, el organizador del evento, Germán González, avisó a todos los asistentes de la suspensión de 'El Grito' en la edición de este año. "Fue una decisión dolorosa, pero celebrar El Grito Chicago en este momento pone en juego la seguridad de nuestra comunidad, y ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr", se lee en la publicación. Asimismo, alertó que las entradas al evento serán reembolsadas, y animaron a sus seguidores a continuar celebrando la independencia mexicana pese al cierre del evento.

Mediante un comunicado, los organizadores del evento anunciaron su cancelación y asegurando la devolución del dinero de la compra de sus entradas. Foto: El Grito Chicago

Mediante un comunicado, los organizadores del evento anunciaron su cancelación y asegurando la devolución del dinero de la compra de sus entradas. Foto: El Grito Chicago

PUEDES VER: Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

lr.pe

Las declaraciones de Trump para Chicago

El festival se cancela luego de que el presidente Trump se haya enfocado en Chicago como una ciudad que necesita de la intervención de tropas de la Guardia Nacional para acabar con el problema de delincuencia que sufren. El mandatario incluso la calificó como "la capital mundial del asesinato", deseando replicar el accionar que mantiene vigente en Washington D.C.

Por otro lado, distintos representantes de Chicago y del propio Illinois se muestran en contra de esta medida. Uno de ellos es el senador Richard Durbin, quien ha solicitado audiencias al Comité Judicial del Senado por las amenazas de Trump. Finalmente, esta semana, un juez federal dictaminó que el gobierno violó una ley federal por el despliegue de agentes federales en Los Ángeles en junio de este año.

