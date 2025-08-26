HOYSuscripcion LR Focus

USA

Gigantesca tormenta de polvo en EEUU obliga a cancelar vuelos y deja a más 10.000 personas sin luz

El fenómeno meteorológico elevó ráfagas de viento de hasta 112 km/h, provocando importantes daños en Arizona.

El haboob azotó a la ciudad de Phoenix en la noche del lunes 25 de agosto, afectando a la población.
El haboob azotó a la ciudad de Phoenix en la noche del lunes 25 de agosto, afectando a la población. | Foto: The Republic

Una enorme tormenta de polvo, conocida meteorológicamente como haboob, alcanzó varias partes urbanas en el estado de Arizona, en EEUU. La ciudad de Phoenix fue la más afectada, dejando sin visibilidad a los residentes. Tras el paso de la nube, iniciaron diversas tormentas eléctricas, que terminó destrozando un puente conector en el aeropuerto Phoenix Sky Harbor.

No se han reportado heridos ni víctimas humanas, pero dejó importantes daños a la ciudad, como el retraso de vuelos, el derribo de árboles y cortes de electricidad generales. Según reportan las autoridades, 15.000 personas no tuvieron luz por varias horas, e incluso se advirtió por la posibilidad de inundaciones en carreteras.

EEUU anuncia "coalición internacional" contra el Cártel de los Soles en Venezuela: Argentina, Paraguay y Ecuador se unieron

lr.pe

¿Cómo afectó la tormenta de polvo a Arizona?

Durante la noche del lunes 25 de agosto, Phoenix, Arizona, fue azotada por el paso de un haboob, el nombre científico que se le da a este fenómeno Según reportes, esta se alimentó rápidamente por otra tormenta registrada a las afueras de la ciudad. Al expandirse los vientos, levantaron grandes cantidades de polvo que terminaron llegando a la población, alcanzando ráfagas de 112 km/h.

Entre los efectos del paso del haboob, se registró el corte de luz de por lo menos 15.000 personas, tardando varias horas en recuperar el servicio. Para la mañana de hoy, 26 de agosto, todavía faltaban 10.000 clientes, según poweroutage.us. Asimismo, el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor tuvo que retrasar varios vuelos por al menos 1 hora. Por último, el Departamento de Arizona y advirtió que en las carreteras I-10 e I-17 se encontraban con visibilidad significativamente reducida y la posibilidad de inundaciones.

Peruano viaja a EEUU tras ganar lotería de visas, obtiene su Green Card y ahora triunfa trabajando en fábrica textil: "No nos rendimos"

lr.pe

Recomendaciones ante un haboob según el NWS

Pese a los efectos registrados, estas tormentas de polvo son normales en esta temporada de monzones en Arizona. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU (NWS) ha publicado las medidas de seguridad que debemos tomar si nos encontramos atrapados en un haboob.

  • Si observa polvo denso soplando a través de una carretera o acercándose a ella, saque su vehículo del pavimento lo más que pueda, deténgase, apague las luces, ponga el freno de emergencia y quite el pie del pedal del freno para asegurarse de que las luces traseras no estén iluminadas.
  • No entre en el área de la tormenta de polvo si puede evitarlo.
  • Si no puede salir de la carretera, avance a una velocidad adecuada para la visibilidad, encienda las luces y toque la bocina ocasionalmente. Busque un lugar seguro para salir de la carretera.
  • Nunca se detenga en la parte transitada de la carretera.

