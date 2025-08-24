Ola de calor pone en peligro a 30 millones de personas en la costa oeste de EE.UU.: ¿qué estados son afectados?

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NSW por sus siglas en inglés), emitió una alerta por el aumento de temperatura que afectaron gran parte de la costa oeste del país. Desde el jueves, la entidad alertó a estados como California, Arizona, Oregon, Washington, y algunos desiertos de Pheonix, sobre picos históricos que alcanzarían, poniendo en peligro a la salud de sus ciudadanos.

Este fin de semana, las más de 30 millones de personas que se encuentran en estos estados han sufrido las consecuencias de las altas temperaturas. Así, se reportaron casos de desmayos en Oregon, durante un evento deportivo, y nuevas marcas en importantes aeropuertos como Seattle. Asimismo, se estimó que al menos 18 millones de ciudadanos se encontraban en peligro ante esta ola de calor.

¿Cómo fue el calor en Oregon, donde 6 personas fueron hospitalizadas?

En un principio, la alerta del NWS se mantenía vigente hasta el domingo, pero las condiciones que se presentaron motivaron la emisión de otra, que perdurará hasta el martes 26 de agosto. En este aviso, la ciudad más afectada será Portland, alcanzando los 102°F (39°C), un nuevo récord para la ciudad, que no pasaba de los 98°F (36,7°F) desde 1998.

Justamente en Portland, se conoció que al menos 6 personas fueron hospitalizadas durante el desarrollo de un evento deportivo. Esto sucedió durante el 'Hood to Coast', una carrera de casi 200 millas, que va desde el Monte Hood hasta el océano Pacífico. Autoridades del condado de Multnomah aseguraron que atendieron a concursantes que se sentían mal, con signos de deshidratación y golpes de calor. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Recomendaciones ante las olas de calor

El aviso de ola de calor no solo trae consecuencias para nuestra salud. El clima seco es propicio para que se generen incendios forestales, sobre todo en zonas de constante quema. Por ello, en California se tomaron precauciones adicionales para evitar que se generen estos siniestros. El último registrado en Oregon tuvo lugar en Camp Creek, donde un rayo originó el fuego.

Asimismo, la NWS alertó que estas condiciones aumentarían el riesgo de enfermedades o muertes relacionadas con el extremo calor. Advierten que todos, independientemente de su edad o condición física, es susceptible a un aumento de temperaturas tan drástico, pero aconseja prestarle atención a los menores, a quienes sufren de enfermedades crónicas y a personas mayores.