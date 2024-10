Los hermanos Erik y Lyle Menéndez, quienes actualmente cumplen cadena perpetua por el trágico asesinato de sus padres en 1989, podrían experimentar un cambio significativo en su situación legal. Familiares y abogados han presentado recientemente nuevas pruebas ante la Fiscalía de Los Ángeles, en Estados Unidos. Entre las evidencias presentadas, destaca una carta que podría ser crucial como elemento probatorio para la posible liberación de los hermanos Menéndez de la prisión.

En un sorpresivo giro en el caso de los hermanos Menéndez, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha anunciado que llevará a cabo una revisión de las nuevas pruebas presentadas en el caso, lo que podría conducir a una potencial reevaluación de su sentencia. Según lo reportado por ABC News, el siguiente paso será una audiencia programada para noviembre de 2024, en la cual se examinarán detenidamente las nuevas evidencias aportadas.

¿Cuál es el contenido de la carta escrita que podría liberar a los hermanos Menendez?

La carta escrita por Erik Menendez a su primo Andy Cano, en 1988, el año antes de los asesinatos de Jose y Kitty Menendez, el menor de los hermanos, relataba del supuesto abuso sexual de su padre.

"He estado tratando de evitar a papá", dice la carta, escrita a mano. "Todavía está pasando Andy, pero es peor para mí ahora. Nunca sé cuando va a pasar y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que él podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente".

Los hermanos acusaron a su padre, el ejecutivo discográfico cubano José Menéndez, de violarlos desde que eran niños y aseguran que mataron a sus padres para parar el abuso. George Gascón, el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, dijo en una conferencia de prensa que está revisando nueva evidencia en el caso de los hermanos Erik Menéndez, de 53 años, y Lyle, de 56 años.

Además, un exintegrante del grupo musical Menudo declaró haber sido víctima de José Menéndez, lo que aportó más peso a la historia de abuso que sostienen los hermanos hace décadas. Estos nuevos testimonios han llevado a Mark Geragos, abogado de los hermanos, a solicitar una revisión del caso.

Los hermanos Menendez fueron sentenciados a cadena perpetua al ser condenados por parricidio. Foto: AFP.

Familiares exigen la liberación de los hermanos Menendez

Varios familiares de los Menéndez han tomado parte activa en la campaña para su liberación. Joan Andersen VanderMolen, hermana de Kitty Menéndez, declaró en una conferencia de prensa que desconocía la magnitud del abuso que los hermanos sufrieron. Afirmó que el conocimiento sobre los efectos del trauma ha avanzado desde que el juicio tuvo lugar.

Ana María Baralt, prima de los Menéndez, también ha manifestado que, si el caso fuera juzgado hoy, la comprensión actual sobre el abuso y el trastorno de estrés postraumático probablemente habría llevado a un veredicto diferente.

Los hechos del asesinato de Jose y Kitty Menendez sucedieron en California, Estados Unidos. Foto: Difusión.

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, junto con varios familiares, revelaron a ABC News que tienen la esperanza de que Lyle y Erik sean liberados a tiempo para celebrar el Día de Acción de Gracias y el cumpleaños número 93 de su tía Joan VanderMolen. La hermana de Kitty Menéndez ha salido en defensa de sus sobrinos y aboga por su libertad.

Los abogados de los hermanos solicitan que su condena no sea por homicidio, sino por homicidio involuntario, argumentando el abuso que afirman haber sufrido durante años.