Mujer asesina a su esposo y dos de sus hijos en EE.UU.: solo la menor de 3 años sobrevivió al crimen

La policía confirmó que Emily Long fue la autora del crimen contra su familia, que acabó con la vida de su esposo y dos de sus hijos | Foto: Composición LR / The Sun

En la localidad de Madbury, en New Hampshire, EE.UU., la policía encontró los cuerpos de la familia Long el pasado lunes. Luego de las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General de New Hampshire confirmó que la autora del crimen fue la madre, Emily, de 34 años, quien mató a su esposo, Ryan (48) y sus hijos Parker (8) y Ryan Jr. (6). Luego de dispararles, la mujer atentó contra su vida.

Asimismo, trascendió que una niña de 3 años, hija menor de la pareja, salió ilesa del ataque. Según reportó un medio local, Ryan Long fue diagnosticado con un agresivo cáncer cerebral, que había reducido su expectativa de vida. Las autoridades aún están investigando las razones detrás del crimen.

¿Qué pasaba en la familia Long antes del crimen?

La comunidad de Madbury, de apenas 2 mil habitantes, se estremeció con el hallazgo policial el pasado lunes 18 de agosto. Emily y Ryan Long parecían una familia feliz, con tres hijos que criaban con mucho cariño. Sin embargo, el diagnóstico del padre ensombreció a los Long, ya que el glioblastoma encontrado en su cerebro reducía su expectativa de vida a poco más de un año.

Ante esta situación, Emily decidió usar la red social TikTok como un diario personal. Ahí, documentaba su día a día lidiando con el diagnóstico, incluso compartiendo cómo le dio la noticia a sus hijos. Sin embargo, también mostró proceso de aceptación, comentando la tristeza que sentía, pero buscando superar este difícil momento.

Esta es una captura del último video de Emily Long antes del crimen de su familia. Foto: X / Twitter

¿Cómo fue el crimen de la familia Long?

Según cuentan las autoridades, Emily habría disparado varias veces contra su esposo. Luego, atacó a sus propios hijos, terminando con su vida con un solo disparo a cada uno. Finalmente, decidió atentar contra ella misma, dejando viva a su pequeña de tan solo tres años. Hasta el momento, no se saben los motivos del crimen, ni porque decidió no atacar a su hija.

Actualmente, la cuenta de Emily fue puesta en privado por TikTok. Sin embargo, el último video que subió a la plataforma fue re subido a X (antes Twitter). En el mismo, revela que la situación la llevó a luchar contra sí misma y que se sentía muy deprimida, lo que la llevó a recluirse. Pero, terminó el video en una nota positiva, diciendo que haría un cambio para mejorar su ánimo en este difícil momento.