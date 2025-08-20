Vicepresidente J.D. Vance fue abucheado tras visita a tropas desplegadas en Washington D.C.

El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, fue abucheado durante su visita a las tropas en Washington, mientras se despliegan 1.200 efectivos de la Guardia Nacional de varios estados. | Foto: Rfi

El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, fue abucheado durante su visita a las tropas en Washington, mientras se despliegan 1.200 efectivos de la Guardia Nacional de varios estados. | Foto: Rfi

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue recibido con abucheos al visitar el miércoles a las tropas desplegadas por el gobierno en la capital del país, donde se espera la llegada de centenares de efectivos de varios estados gobernados por republicanos.

El presidente republicano Donald Trump ordenó la semana pasada el despliegue en Washington de reservistas de la Guardia Nacional en el marco de lo que llamó su ofensiva contra la delincuencia, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución de los delitos violentos en la ciudad.

La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos, mientras que los estados de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán en total unos 1.200 más.

Vance visitó a las tropas en la estación de trenes Union Station junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Fuertes abucheos se oyeron desde el exterior cuando el vicepresidente entró en un restaurante de comida rápida en la estación, y también gritos de "¡Liberen a Washington!" mientras, Vance saludaba a las tropas y hablaba con la prensa.

Vance calificó a los manifestantes de "desquiciados", y dijo: "Oímos a esta gente gritando afuera '¡Liberen a Washington!'. Liberemos a Washington de la anarquía. Liberemos a Washington de una de las tasas de homicidios más altas del mundo".

Republicanos afirman que Washington está plagada de delincuentes

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, después de un aumento de casos pospandemia.

El gobierno de Trump también intentó tomar el control total del departamento de policía local de Washington. Tras una impugnación legal, accedió luego a permitir que el jefe de policía permanezca al mando, pero exigió a la policía colaborar con las autoridades migratorias.

Trump envió en junio a la Guardia Nacional y a marines a Los Ángeles para sofocar los disturbios provocados por las redadas migratorias.

Fue la primera vez desde 1965 que un presidente estadounidense desplegaba la Guardia Nacional contra la voluntad de un gobernador estatal.