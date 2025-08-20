HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Vicepresidente J.D. Vance fue abucheado tras visita a tropas desplegadas en Washington D.C.

Vance calificó de "desquiciados" a los manifestantes que pedían "liberar a Washington", respondiendo a las críticas sobre la delincuencia en la capital estadounidense.

El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, fue abucheado durante su visita a las tropas en Washington, mientras se despliegan 1.200 efectivos de la Guardia Nacional de varios estados.
El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, fue abucheado durante su visita a las tropas en Washington, mientras se despliegan 1.200 efectivos de la Guardia Nacional de varios estados. | Foto: Rfi

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue recibido con abucheos al visitar el miércoles a las tropas desplegadas por el gobierno en la capital del país, donde se espera la llegada de centenares de efectivos de varios estados gobernados por republicanos.

El presidente republicano Donald Trump ordenó la semana pasada el despliegue en Washington de reservistas de la Guardia Nacional en el marco de lo que llamó su ofensiva contra la delincuencia, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución de los delitos violentos en la ciudad.

La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos, mientras que los estados de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán en total unos 1.200 más.

PUEDES VER: JD Vance asegura que "mucha gente" del Gobierno de Obama será acusada por el ‘Russiagate’ que afectó a Trump en 2016

lr.pe

J.D. Vance fue abucheado en su visita a Washington D. C.

Vance visitó a las tropas en la estación de trenes Union Station junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Fuertes abucheos se oyeron desde el exterior cuando el vicepresidente entró en un restaurante de comida rápida en la estación, y también gritos de "¡Liberen a Washington!" mientras, Vance saludaba a las tropas y hablaba con la prensa.

Vance calificó a los manifestantes de "desquiciados", y dijo: "Oímos a esta gente gritando afuera '¡Liberen a Washington!'. Liberemos a Washington de la anarquía. Liberemos a Washington de una de las tasas de homicidios más altas del mundo".

PUEDES VER: Juez bloquea la revelación de las transcripciones del caso Epstein en Estados Unidos

lr.pe

Republicanos afirman que Washington está plagada de delincuentes

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, después de un aumento de casos pospandemia.

El gobierno de Trump también intentó tomar el control total del departamento de policía local de Washington. Tras una impugnación legal, accedió luego a permitir que el jefe de policía permanezca al mando, pero exigió a la policía colaborar con las autoridades migratorias.

Trump envió en junio a la Guardia Nacional y a marines a Los Ángeles para sofocar los disturbios provocados por las redadas migratorias.

Fue la primera vez desde 1965 que un presidente estadounidense desplegaba la Guardia Nacional contra la voluntad de un gobernador estatal.

Notas relacionadas
Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

LEER MÁS
Alerta en California, Arizona y Nevada por fuerte ola de calor y riesgo de incendios forestales: ¿qué zonas son afectadas?

Alerta en California, Arizona y Nevada por fuerte ola de calor y riesgo de incendios forestales: ¿qué zonas son afectadas?

LEER MÁS
Paraguay se sumaría a Ecuador y EE. UU. al declarar al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista

Paraguay se sumaría a Ecuador y EE. UU. al declarar al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

LEER MÁS
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

USA

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota