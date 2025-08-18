Si nunca tuviste licencia de conducir comercial, ¿cómo puedes obtener el permiso CLP en EEUU este 2025?
Un Permiso de Aprendizaje Comercial o Commercial Learner’s Permit (CLP) es una autorización temporal que brinda el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) a una persona para que pueda practicar el manejo de vehículo comercial, como camiones, autobuses u otros con remolque.
El CLP es un primer paso antes de buscar la Licencia de Conducir Comercial (CDL) en California, Estados Unidos. Este documento tiene una vigencia de 180 días, renovables por otros 180 (máximo un año desde la primera solicitud). La persona debe portar siempre su licencia de conducir válida en el estado californiano también.
¿Cómo puedo obtener el permiso CLP en California, EE.UU.?
Para obtener una CLP y mantenerla durante al menos 14 días, se debe seguir los siguientes pasos:
- Obtener una licencia de conducir (DL) Clase C no comercial estándar de California (una DL temporal es aceptable).
- Completar una solicitud de CDL en línea.
- Acercarse a una oficina del DMV para presentar una serie de documentos.
- Presentar una verificación de antecedentes de 10 años completa (DL 939)
- Presentar un formulario de Informe de examen médico (MER) completo (MCSA 5875) y un Certificado del médico examinador (MEC) (MCSA 5876)
- Verificar su identidad con un documento de identidad válido (PDF).
- Presentar documentos de residencia aceptables (PDF), si nunca ha tenido una licencia de conducir.
- Pagar la tarifa de solicitud no reembolsable por 12 meses.
- Escanear su huella digital y tomarse una fotografía.
- Aprobar el/los examen(es) de conocimientos (solo hay 3 intentos).
El plazo para cumplir todo es de 12 meses o será invalidada.
Reglas y restricciones para conducir con un CLP en EE.UU.
Existen siete reglas y restricciones para conducir un vehículo motorizado comercial (CMV) con un CLP en Estados Unidos.
- Se debe portar una licencia de conducir (DL) válida de California
- El CLP tiene una validez de 180 días a partir de su fecha de emisión.
- Si presenta documentos de presencia legal por tiempo limitado, su CLP se puede vencer en la misma fecha que sus documentos de presencia legal.
- Un CLP se limita a tanques (N), pasajero (P) y autobús escolar (S)
- Debe estar acompañado por un titular de una licencia de conducir comercial (CDL) al conducir un vehículo comercial.
- Si tiene una licencia "N", los tanques deben estar vacíos al conducir el CMV.
- Si tiene una autorización “P” o “S”, no puede operar un CMV con pasajeros, a excepción de inspectores federales y estatales, examinadores de pruebas, otros aprendices y el titular de la CDL acompañante.