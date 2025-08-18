HOYSuscripcion LR Focus

USA

Si nunca tuviste licencia de conducir comercial, ¿cómo puedes obtener el permiso CLP en EEUU este 2025?

El CLP es un primer paso antes de buscar la Licencia de Conducir Comercial (CDL) en California, Estados Unidos

El CPL para conductores tiene una vigencia de 180 días renovables en California, Estados Unidos.
El CPL para conductores tiene una vigencia de 180 días renovables en California, Estados Unidos. | composición LR

Un Permiso de Aprendizaje Comercial o Commercial Learner’s Permit (CLP) es una autorización temporal que brinda el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) a una persona para que pueda practicar el manejo de vehículo comercial, como camiones, autobuses u otros con remolque.

El CLP es un primer paso antes de buscar la Licencia de Conducir Comercial (CDL) en California, Estados Unidos. Este documento tiene una vigencia de 180 días, renovables por otros 180 (máximo un año desde la primera solicitud). La persona debe portar siempre su licencia de conducir válida en el estado californiano también.

¿Cómo puedo obtener el permiso CLP en California, EE.UU.?

Para obtener una CLP y mantenerla durante al menos 14 días, se debe seguir los siguientes pasos:

  1. Obtener una  licencia de conducir (DL) Clase C no comercial estándar de California (una DL temporal es aceptable).
  2. Completar una solicitud de CDL en línea.
  3. Acercarse a una oficina del DMV para presentar una serie de documentos.

El plazo para cumplir todo es de 12 meses o será invalidada.

Reglas y restricciones para conducir con un CLP en EE.UU.

Existen siete reglas y restricciones para conducir un vehículo motorizado comercial (CMV) con un CLP en Estados Unidos.

  • Se debe portar una licencia de conducir (DL) válida de California
  • El CLP tiene una validez de 180 días a partir de su fecha de emisión.
  • Si presenta documentos de presencia legal por tiempo limitado, su CLP se puede vencer en la misma fecha que sus documentos de presencia legal.
  • Un CLP se limita a tanques (N), pasajero (P) y autobús escolar (S)
  • Debe estar acompañado por un titular de una licencia de conducir comercial (CDL) al conducir un vehículo comercial.
  • Si tiene una licencia "N", los tanques deben estar vacíos al conducir el CMV.
  • Si tiene una autorización “P” o “S”, no puede operar un CMV con pasajeros, a excepción de inspectores federales y estatales, examinadores de pruebas, otros aprendices y el titular de la CDL acompañante.
