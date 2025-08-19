HOYSuscripcion LR Focus

USA

Una madre enfrenta a un puma con puñetazos para salvar la vida de su hijo de 5 años en Estados Unidos

El puma atacó y arrastró al menor, lo que le originó heridas en la cabeza y torso. El animal fue abatido por agentes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, en Estados Unidos.

Madre defiende a su hijo de un puma con puñetazos en California, Estados Unidos.
Madre defiende a su hijo de un puma con puñetazos en California, Estados Unidos. | Foto: Composición LR/La Vanguardia/Depositphotos

El heroico instinto de una madre quedó demostrado en Calabasas, California, donde una mujer se enfrentó a un puma para rescatar a su hijo de apenas cinco años. El menor fue sorprendido por el animal, que lo atacó y lo arrastró varios metros, provocándole lesiones graves en la cabeza y en el torso.

Según el comunicado oficial del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, la madre reaccionó de inmediato al escuchar los gritos desesperados del pequeño. Sin pensar en el peligro, salió corriendo de la vivienda y comenzó a golpear al puma con sus propias manos hasta conseguir que soltara a su hijo.

El puma atacó y arrastró al menor, dejándole heridas en el torso yen la cabeza. Foto: La Vanguardia

El puma atacó y arrastró al menor, dejándole heridas en el torso yen la cabeza. Foto: La Vanguardia

PUEDES VER: La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

lr.pe

lr.pe

La hospitalización del niño tras el ataque en Los Ángeles

El portavoz del organismo, Patrick Foy, aseguró que la rápida acción de la madre fue determinante para evitar un desenlace fatal. “El verdadero héroe de esta historia es ella, porque absolutamente salvó la vida de su hijo”, declaró. Tras el ataque, el niño fue trasladado a un hospital en Los Ángeles, donde llevó su recuperación.

Mientras tanto, agentes de vida silvestre localizaron al puma cerca de la vivienda y lo consideraron una amenaza. El animal fue abatido en el lugar para garantizar la seguridad de la comunidad. Posteriormente, pruebas de ADN confirmaron que se trataba del ejemplar responsable del ataque, ya que bajo sus garras se hallaron restos de tejido y sangre del menor.

PUEDES VER: Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

lr.pe

lr.pe

Una historia que resalta el amor de madre en Estados Unidos

El caso ha generado gran repercusión en Estados Unidos, donde se ha destacado el valor y determinación de la madre. Los expertos recuerdan que los ataques de puma a personas son poco frecuentes en California, pero recomiendan extremar precauciones en zonas donde estos animales habitan.

La heroica intervención de esta mujer refleja hasta qué punto el instinto de protección puede impulsar a una madre a desafiar incluso a un depredador salvaje. Hoy, la historia no solo resalta la gravedad del incidente, sino también el coraje que evitó que un ataque mortal terminara en tragedia familiar.

