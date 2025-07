No existen registros de que Tesla haya retirado sus fábricas de Vietnam

A través de las redes sociales, se han viralizado varios posteos desde junio de 2025 que supuestamente informan sobre la retirada de las fábricas de Tesla en Vietnam por presión del gobierno, hecho del cual Elon Musk habría respondido con una "verdad oculta" que impactaría a la opinión pública. Sin embargo, se trata de portales webs maliciosos que usan click bait.

El bulo es viralizado junto a una foto de Elon Musk, banderas de China y una estación de recarga de batería de vehículos Tesla. En la descripción se lee: "HACE 5 MINUTOS: Vietnam toma la audaz decisión de cerrar Tesla y la industria automotriz estadounidense. Elon Musk responde con un impactante mensaje de 8 palabras, revelando una verdad oculta que deja al mundo atónito".

Publicaciones desinformativas por la red de Thread. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viralizado se encontró en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 36.379 visualizaciones, 247 'me gusta' y 167 comentarios.

Elon Musk está invirtiendo en Vietnam

Para verificar dicha suposición, realizamos una consulta a la página de transparencia de Tesla, en la sección de prensa, pero no encontramos el anuncio de una separación de las fábricas en Vietnam. En realidad, hallamos todo lo contrario: Elon Musk está invirtiendo mucho más en el país asiático, pero no con la marca Tesla.

Según el medio Vietnam Briefing, en una nota publicada el 19 de marzo de 2025, se informa que SpaceX, empresa de Elon Musk dedicada a la investigación aeroespacial y servicios de satelitales, invirtió alrededor de US$ 1.500 millones para ampliar las operaciones de Starlink, sin contar los US$ 30 millones adicionales que la proveedora, Winston NeWeb Corporation, enviaría durante la consolidación de su ente en el mercado del país.

También, al entrar a la nota que promueve el bulo, encontramos que pertenece al portal "Amazing Top News". Tras busca en su menú, encontramos que no muestra una presentación ni secciones sobre ciertos temas. Sin embargo, encontramos varias publicaciones ancladas sobre teorías de la conspiración y videos falsos hechos con IA. Su interfaz es similar al del portal Baltmore, que este verificador anteriormente ha desmentido.

Conclusión

Se trata de una nota falsa con un titular para obtener vistas en un portal web no seguro. Realizamos consultas al portal de transparencia de Tesla y no encontramos registro sobre la deserción de las fábricas de la empresa en China, tampoco comunicados que Elon Musk dejará de invertir en el país; en realidad, es todo lo contrario, en la actualidad ha invertido US$ 1.500 millones en la nación asiática. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

