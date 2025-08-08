Un robo masivo de muñecos 'Labubu' ocurrió en una tienda de segunda mano en La Puente, California, con pérdidas de miles de dólares. | composición LR

La tendencia de los 'Labubus', muñecos coleccionables, desencadenó en el robo de miles de dólares en mercancía, en una tienda de segunda mano que vende los populares peluches, ubicada en la ciudad de La Puente, California, el 6 de agosto. Todo quedó registrado en las cámaras. Los hechos están siendo investigados por las autoridades.

Según la copropietaria del local One Stop Sales, Joanna Avendano, los delincuentes irrumpieron en su negocio y se llevaron varios de los adorables personajes. Se llevaron mucho, quizás unos US$30.000 o más en inventario. Trabajamos muy duro para llegar a este punto, y que vengan y, sin más, se lo lleven todo, es realmente terrible", declaró.

¿Qué ocurrió en la tienda One Stop Sales de La Puente?

Según el registro de las cámaras de videovigilancia, el miércoles, antes de las 2 a.m., los malhechores ingresaron a la tienda, que solo llevaba abierta dos meses, destrozando la puerta de entrada. 'Tuve el presentimiento de revisar mi teléfono. Al hacerlo, vi que había movimiento, un sonido que venía por la parte frontal", narró Avendano.

"Estuve pendiente de todo, desde que entraron hasta lo que se llevaban. Entré en pánico porque simplemente… no podía hacer nada", añadió. Según ella, en el local había productos electrónicos, dinero en efectivo y otras cosas, pero los ladrones solo se llevaron los muñecos Labubu, por lo cual cree que fue un robo planeado. Además, contó que vio una camioneta sospechosa cerca antes del cierre la noche anterior.

¿Qué es un Labubu y por qué son tan populares?

El Labubu fue creado en Hong Kong por el artista japonés Kasing Lung y How2work Studio para Pop Mart. Parte de su éxito radica en su estilo ''weird cute'', que mezcla lo extraño con lo tierno. Además, el formato sorpresa de las cajas fomenta el coleccionismo. Su costo puede variar, pero se estima que pueden alcanzar hasta los US$500 la unidad.

En redes sociales, se le atribuye la popularidad del muñeco a la 'idol' o estrella del k-pop, Lisa Manoban, quien ha sido fotografiada con el peluche en varias ocasiones. La cantante Rihanna también ha sido vista llevándolos en su cartera. El furor es tan grande que ha crecido la demanda de Labubus falsos u originales en puestos de reventa, como es el caso de la tienda asaltada en EE. UU.