Inundaciones en Texas dejan más de 80 muertos, entre adultos y niños, y alrededor de 41 desaparecidos

En la madrugada del viernes 4 de julio, en el inicio de la programación del Día de la Independencia de Estados Unidos, se registraron lluvias torrenciales que afectaron varias zonas de Texas. A la fecha, se registraron al rededor de 82 muertos y 41 desaparecidos, de acuerdo con información compartida por CNN y France 24. De este último grupo, se encuentra un grupo de 10 niñas y una consejera de Camp Mystic, campamento ubicado cerca de la orilla del río Guadalupe, el cual se desbordó por las fuertes precipitaciones. Funcionarios informaron que las operaciones de rescate se están llevando a cabo.

Asimismo, según estos reportes, entre los fallecidos registrados en el condado de Kerr, las autoridades confirmaron al menos 40 adultos y 28 niños.

De acuerdo con los informes realizados por CNN y France 24, Texas, tras 3 días de intensas lluvias, registra un total de 82 muertos y 41 desaparecidos, cifras que podrían seguir en aumento.

Las alerta de emergencia por las inundaciones se entendió hasta el lunes por la noche y el Meteorológico Nacional advierte que las fluctuaciones podrían llevarse a cabo con mayor intensidad, por lo que recomienda ponerse a buen recaudo, ya que se podrían ocasionar precipitaciones estancadas de hasta 17 centímetros por hora. "Cualquier lluvia intensa adicional en las zonas más afectadas de los últimos días causará escorrentías rápidas e inundaciones repentinas", informó el NWS.

Otros condados de Texas también registraron un porcentaje importante de personas fallecidas durante las inundaciones. CNN acota que fueron 6 en el de Travis, 3 en Burnet, 2 en Kendall, 2 en Williamson y 1 en Tom Green. "Esto puede tomar semanas. Es muy triste, estoy segura de que quedan personas bajo el agua", expresó una de ciudadana a El País.

Labores de rescate en Camp Mystic: 10 niñas y una consejera desaparecidas en Texas

"El agua subió 8 metros en el río Guadalupe en solo 45 minutos antes del amanecer del viernes", informó France 24 sobre las inundaciones registradas en este importante afluente que atraviesa el condado de Kerr, el llamado epicentro de este desastre natural. En esta localidad, a orillas del Guadalupe, se ubica el Camp Mystic, un campamento exclusivamente para niñas, donde se registraron al menos 11 desaparecidas; entre ellas, 10 campistas y 1 consejera. Además de la lamentable muerte de su director, Dick Eastland, quien, en un acto de heroismo, sacrificó su vida para salvar a las menores. Funcionarios federales y locales lamentaron el suceso y mantienen una esperanza latente con una operación de búsqueda y rescate que, hasta el momento, no cesa.

De acuerdo con un mapa elaborado por CNN, se localizó a más de una docena de campamentos afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones, cuyos daños fueron catalogados como "catastróficos". Camp Mystic, Heart O' the Hills, Camp Waldemar, Camp Stewart For Boys, Camp Honey Creek For Girls, Camp La Junta, Camp Rio Vista, Camp Sierra Vista, Jellystone Park Guadalupe River, Texas Lions Camp, Camp CAMP, Hermann Sons Life Camp-Hilltop y His Hill Ranch Camp fueron las afectadas.

Kristi Noem rechaza fallas en el sistema de alerta de emergencia tras inundaciones

Este lunes 7 de julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, desestimó toda crítica hacia el gobierno federal y sus acciones ante la actual emergencia en Texas. En un espacio que obtuvo en 'Fox & Friends', destacó que la alerta del Sistema Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se emitió correctamente y sin desperfectos, pero que, lamentablemente, en Estados Unidos las inundaciones ocurren de forma repentina.

"¿Les gustaría a todos tener más tiempo? ¡Por supuesto! En tantas situaciones, cuando vemos eventos terribles como este y estos desastres meteorológicos nacionales, una mayor notificación siempre es extremadamente útil", expresó la titular del DHS, en medio de un contexto donde el presidente Trump prevé la pronta eliminación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), acción respaldada por su escuadra republicana, con el fin de "permitir de inmediato que el estado haga la respuesta y apoyarlos en todas las formas posibles", añadió Noem.