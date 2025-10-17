HOYSuscripcion LR Focus

Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

Perú destaca en los World Travel Awards 2025 con nueve nominaciones clave, entre ellas Mejor Destino de Aventura, Culinario y Cultural. La votación estará abierta hasta el 26 de octubre.

El plazo para votar por Perú en los World Travel Awards 2025 vence el 26 de octubre. Foto: composiciónLR/Andina
Perú se posiciona una vez más como uno de los protagonistas del turismo global con nueve nominaciones en los prestigiosos World Travel Awards 2025, considerados los premios más importantes de la industria. Entre las categorías más destacadas figura Machu Picchu, que busca coronarse como la Mejor Atracción Turística del Mundo por séptima ocasión.

La participación peruana en esta edición abarca áreas clave como gastronomía, turismo cultural, sostenibilidad, cruceros y turismo de aventura. PromPerú, entidad oficial encargada de la promoción turística del país, subrayó que estas nominaciones reflejan el esfuerzo conjunto de comunidades, operadores turísticos y autoridades por posicionar a Perú como un destino integral, diverso y sostenible.

¿Cuáles son las nominaciones de Perú en los World Travel Awards 2025?

En la edición 2025 de los World Travel Awards, Perú figura en nueve categorías globales, consolidando su reputación como uno de los destinos más completos del planeta. Estas son las nominaciones en las que compite:

  • Mejor Destino de Ciudad Patrimonio del Mundo: Lima
  • Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo
  • Mejor Destino de Cruceros del Mundo
  • Mejor Destino Culinario del Mundo
  • Mejor Destino Cultural del Mundo
  • Mejor Destino del Mundo
  • Mejor Destino Verde del Mundo
  • Mejor Atracción Turística del Mundo: Machu Picchu
  • Mejor Oficina de Turismo del Mundo: PromPerú

Estas nominaciones no son casuales. Perú ha sido galardonado doce veces como Mejor Destino Culinario del Mundo (2012-2019 y 2021-2024), seis veces como Mejor Destino Cultural y, en seis ediciones anteriores, Machu Picchu fue reconocida como la Mejor Atracción Turística del planeta (2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024). En 2023, Lima se alzó como la Mejor Ciudad Patrimonio del Mundo, destacando el valor histórico de su centro monumental.

El país compite con potencias del turismo como Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes. A pesar de la fuerte competencia, la diversidad geográfica de Perú, su riqueza natural y su herencia cultural milenaria lo convierten en un candidato sólido en múltiples categorías.

¿Cómo votar por Perú en los World Travel Awards 2025?

La participación ciudadana es clave para que Perú pueda hacerse con los galardones en los World Travel Awards 2025. El proceso de votación está abierto hasta el 26 de octubre y se realiza exclusivamente a través del portal oficial de los premios.

Para votar, los usuarios deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la web oficial: www.worldtravelawards.com
  2. Registrarse con una dirección de correo electrónico válida.
  3. Acceder a la sección de votaciones globales.
  4. Seleccionar las categorías en las que está nominado Perú.
  5. Emitir su voto en cada una.

PromPerú ha lanzado una campaña para incentivar la participación de peruanos y turistas que hayan vivido experiencias memorables en el país. “Cada voto cuenta. Es una oportunidad para mostrar al mundo todo lo que el Perú tiene para ofrecer: biodiversidad, historia viva, aventura y una de las cocinas más reconocidas del planeta”, señaló la entidad en un comunicado.

