Captan a trabajador sacando unas cajas de pizza de un bote de basura y genera polémica

¿Cuál crees que sea el motivo? Las redes sociales no solo sirven para mostrarnos videos que nos hagan reír, también son utilizados para hacer denuncias. Por esta razón, una joven reveló el preciso momento en que un trabajador de una conocida pizzería ubicada en México, sacó unas cajas del interior de un bote de basura.

Todo comenzó cuando ella caminaba por los alrededores del local de Little Caesars. De pronto, un detalle llamó su atención y se detuvo para registrarlo con su celular a una cierta distancia para evitar ser descubierta.

En ella, se observó como uno de los empleados acomodaba varias cajas de color naranja, una encima de otra, sobre una mesa luego que las había recogido de los desperdicios en horas de la tarde cuando no se encontraba ningún cliente.

De inmediato, la muchacha divulgó las imágenes en su cuenta identificada con el nombre de @zaraly19 en TikTok. Aunque, comentó que nunca supo las razones del por qué se dio esa situación en el local.

Sin embargo, los usuarios tuvieron opiniones divididas porque unos salieron a defender al chico y otros lo condenaron. “Si fueran para reciclar las aplastarían y ahí se ve claro que hasta las acomoda bien”, “Eso solo lo podrá afirmar alguien que ha trabajado ahí”, “Probablemente el empleado las venda como un ingreso extra”, “Yo trabajé en un Little Caesars y no las volvemos a utilizar. ¡Está prohibido eso!”, “Es que no cabe en el bote la caja, por eso las saca para desarmarlas o dárselas a alguna persona que recoja cartón”, fueron algunos comentarios.